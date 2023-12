Un contrat d’acquisition du terrain et de construction de la nouvelle usine de la société Pratt & Whitney Maroc dans la zone MidParc, a été signé, jeudi à Rabat, en présence du ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, et de l’ambassadrice du Canada au Maroc, Isabelle Vallois.

Avec un investissement estimé à 715 millions de dirhams (MDH), Pratt & Whitney Maroc, qui sera basée à la zone Midparc de Casablanca, produira des pièces usinées statiques et structurales détaillées pour différents modèles de moteurs d’avions et permettra la création de 200 à 250 emplois lorsque l’usine atteindra sa pleine capacité à l’horizon 2030, indique un communiqué du ministère de l’Industrie et du Commerce.

Ce projet industriel, considéré comme locomotive de l’écosystème moteur, permettra la mise en place d’un écosystème axé sur la croissance et le développement de fournisseurs locaux et ouvrira de grands horizons au développement d’activités innovantes, hautement technologiques à impact certain tant sur le plan économique que social.

« Nous nous félicitons du choix du Maroc par Pratt & Whitney qui est un des acteurs majeurs de l’industrie aéronautique mondiale. Ceci témoigne de la confiance et de l’intérêt portés par le groupe à la base aéronautique marocaine, qui illustre une fois de plus sa compétitivité, la qualité de son capital humain et la confiance qu’elle a su développer auprès des acteurs mondiaux », a dit, à cette occasion, M. Mezzour.

Et d’ajouter : « Nous soutenons complétement les projets du groupe, au Maroc, et nous souhaitons que leurs activités prospèrent et se multiplient davantage dans le Royaume ».

Pour rappel, le secteur aéronautique marocain compte, actuellement, à son actif des réalisations considérables. Il s’agit de plus de 21.000 emplois hautement qualifiés, de 142 entreprises actives et en expansion continue, d’un chiffre d’affaires de plus de deux milliards de dollars, ainsi que d’un taux d’intégration locale en progression de plus de 40%, marquant la montée en gamme de la plateforme aéronautique marocaine.