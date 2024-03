La Fédération royale marocaine de football (FRMF) a annoncé, hier jeudi, avoir mis fin à la mission d’Issam Charaï, coach des Lionceaux de l’Atlas U23 et son remplacement par Tarik Sektioui. Une décision qui ne passe pas du côté des supporters marocains.

C’est le ménage de printemps au sein de l’équipe nationale. Hier, c’était au tour du coach des Lionceaux Issam Charaï d’être relevé, sans ménagement, de ses fonctions.

En effet, le technicien a été débarqué de la direction des U23 à quelques mois seulement des JO 2024, pour lesquels il a pu obtenir une superbe qualification.

Selon l’instance fédérale, cette décision intervient dans le cadre “du nouveau cap fixé par la Commission des sélections nationales qui s’articule autour de la coordination et l’échange entre les cadres techniques des sélections nationales, toutes catégories confondues”.

Et pour le remplacer, Fouzi Lekjaa et ses hommes ont fait appel à un ancien cadre de la sélection marocaine. Il s’agit de Tarik Sektioui qui était, jusqu’à avant-hier, entraîneur du Maghreb Association sportive de Fès (26 points et 7e de la Botola Pro).

Parallèlement, certaines sources concordantes expliquent que la décision a été prise à la suite d’un différend entre Charaï et l’intouchable sélectionneur de l’équipe A, Walid Regragui. Devant cette situation qui semblait être insoutenable, la FRMF a fait pencher la balance en faveur de « Moul Niya », et s’est séparée de Charaï.

Une démarche qui divise les internautes marocains. Ces derniers pointent du doigt un comportement qualifié d' »autoritaire » de Walid Regragui, lequel serait l’instigateur de ce renvoi, tout sauf courtois, de l’ancien sélectionneur U23.

The problem is, he wasn’t dismissed for his football, but rather due to a ‘disagreement’ with the senior national team coach. Sektioui already received the message: you don’t have full authority over your players; there are higher-ups who will decide what can you have and when. https://t.co/Gm9uW0EASO

De fait, Charai n’a pas à rougir de son parcours avec les Lionceaux. Il est le seul sélectionneur à remporter la CAN U23.

Dans cette lignée, certains poussent le bouchon, un peu loin, en estimant que, si c’était la méritocratie qui prévaut au sein de l’EN, c’est qui devait rendre le tablier, après la débâcle de la CAN 2023.

Charai et Regragui, le premier est champion de sa derniere can le deuxième éliminé en huitièmes. Devinez lakjaa a viré qui ? On garde Regragui pcq il nous reste SEULEMENT un an et demi avant la prochaine can mais pour les JO 4 mois sont largement suffisantes. Dima Mghrib👍🏻

D’autres tempèrent en évoquant l’argument du timing, considérant que la fédération ne devait procéder à un remue-ménage à 4 mois seulement du début du tournoi olympique masculin.

FRMF has announced the appointment of former 🇲🇦 international and current coach of Botola Pro 1 side MAS Fes, Tarik Sektioui, as new head coach of the U23 NT

My question is on what clear basis was Issame Charai sacked and why did they wait until 4 months before the competition ? https://t.co/ebpA24GjEG

— RedDevilJoseph🇲🇦 (@RedDevilJoseph) February 29, 2024