Ligue des champions: où et quand voir le match Wydad -Simba SC ?

Le Wydad de Casablanca qui s’est incliné samedi dernier face à Simba en Tanzanie (1-0), doit impérativement l’emporter ce vendredi au stade Mohammed V Casablanca. Où et quand suivre ce duel ?

En Ligue des Champions, le Wydad de Casablanca, tenant du titre, se doit de se reprendre et oublier sa défaite samedi dernier à Dar Es-Salaam, face à l’équipe tanzanienne de Simba SC (1-0) pour poursuivre son rêve africain.

Les Rouges étaient battus en terres tanzaniennes certes, mais sur un petit score en match aller, Simba SC a gagné grâce à un seul but de Jean Baleke Othos, inscrit à la 31e minute, suite à un coup franc mal dégagé de la part de la défense casablancaise.

Malgré cette défaite, le WAC garde toutes ses chances de surmonter ce but de retard, devant une équipe qui reste prenable, au vu du niveau dont elle a fait preuve en match aller. En plus, le Wydad dispose de l’expérience et des ressources humaines, techniques et tactiques nécessaires pour mener jusqu’au bout la défense de son titre.

Ce match opposant le Wydad à Simba est à suivre à partir de 20h (heure marocaine) sur la chaîne Arrydia TNT et sur la chaîne sur beIN Sports HD4 qui détient les droits de diffusion.