Vidéo. Le Wydad bat la JS Kabylie (3-0), se qualifie pour les 1/4 de finale de la C1

Le Wydad de Casablanca (WAC) a battu le club algérien de la Jeunesse Sportive Kabylie (JSK) par 3 buts à 0, samedi soir à Casablanca pour le compte de la 6e et dernière journée (groupe A) de la Ligue des Champions d’Afrique (C1).

Le Wydad l’a emporté grâce à un doublé de Junior Sambou (32′, 51′) et un but de Zouhair El Moutaraji (87′). Les deux clubs sont déjà qualifiés pour les quarts de finale de cette compétition.

A la faveur de cette victoire, le WAC termine en tête de ce groupe avec 13 points, devant JSK (10 pts). Le club angolais de Petro Atletico est 3è (7 pts), alors que les Congolais de l’AS Vita Club occupent la 4è place (4 pts).

Le Wydad va mieu avec Garrido

L’entraineur du WAC, Juan Carlos Garrido, a déclaré en conférence de presse que « le résultat reflète le bon niveau des joueurs. Nous avons réussi ce qu’il fallait, c’est-à-dire nous qualifier pour les quarts de finale en tant que leader du groupe ».

« Gagner avec un triplé est quelque chose de positif. Je suis content du résultat et fier de la performance de mes joueurs. Nous essaierons de tirer les enseignements de ce match, les points positifs et négatifs, afin de continuer à nous développer pour les échéances à venir », a-t-il poursuivi.

« Nous nous améliorons petit à petit et tous les joueurs vont très bien. C’est vrai qu’on a gagné aujourd’hui, et on va travailler pour nous améliorer dans les prochains matches. Nous aurons des matchs difficiles à venir et nous devons continuer à nous améliorer pour continuer à faire de notre mieux », a conclut l’ancien coach du Raja.

Ce dernier, autre représentant du football marocain dans cette compétition, s’est également qualifié au prochain tour, en battant vendredi à domicile le club tanzanien de Simba SC sur le score de 3 buts à 1.

Le Raja a fini en tête de cette poule avec 16 points, suivi de Simba SC (9 pts), de Horoya Conakry (7 pts) et de Vipers SC (2 pts). Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération aura lieu ce mercredi au Caire (18h30 GMT).