Noussair Mazraoui, Achraf Hakimi, Eliesse Ben Seghir, Amine Harit et Brahim Diaz. ©Photomontage H24Info

Ce week-end, les amateurs du ballon rond, et particulièrement les fans des Lions de l’Atlas, ont été servis. Plusieurs internationaux marocains se sont démarqués avec leurs clubs à l’image d’Achraf Hakimi, Eliesse Ben Seghir ou encore Brahim Diaz.

En Europe, les championnats ont repris depuis plus de deux semaines déjà et les internationaux marocains qui y évoluent semblent être bien dans leurs crampons. Le week-end dernier, nombre d’affiches étaient particulièrement attendues par les amateurs de football. Que ce soit en Premier League, en Ligue 1 ou en Liga, les Lions de l’Atlas étaient bel et bien au rendez-vous.

Achraf Hakimi

Pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain d’Achraf Hakimi, champion en titre, n’a fait qu’une bouchée de Montpellier, vendredi au Parc des Princes. La rencontre s’est soldée par une large victoire des Parisiens (6-0), et sans surprise, Hakimi a été au rendez-vous. Ce dernier a inscrit le 4e goal de son équipe (58e minute) en reprenant un centre de Nuno Mendes qui a fini au fond des cages adverses. C’est aussi grâce à une passe décisive du latéral droit marocain que Lee Kang-In a marqué le sixième et dernier but du PSG. Après sa médaille de bronze lors des JO 2024, Hakimi semble bien parti pour une saison XXL.

Amine Harit

Alors que des rumeurs annoncent son départ de l’Olympique de Marseille, Amine Harit ne se laisse pas distraire. Hier dimanche, titulaire pour la deuxième fois consécutive en ce début de saison lors de la réception de Reims au Vélodrome (2-2), l’international marocain a marqué les esprits. Technique comme à son habitude, Harit a ouvert le score dès la 25e minute de jeu, marquant ainsi son premier but de la saison. Quand on y ajoute ses deux passes décisives, nombreux sont ceux qui affirment que Harit est le patron actuel de l’OM, mais la direction du club et le coach semblent d’un autre avis. Le joueur pourrait quitter le club dans les jours à venir…

Eliesse Ben Seghir

De retour avec l’AS Monaco, Eliesse Ben Seghir a inscrit son premier but de la saison ce samedi face à Lyon (2-0). Il aura fallu attendre la 65e minute pour l’ouverture du score par le jeune Marocain. Ce dernier a d’ailleurs réalisé une prestation sans fautes pour son deuxième match de la saison avec les monégasques, qui se hissent à la 3e place du tableau. Du haut de ses 19 ans, Ben Seghir, récemment médaillé d’or au JO 2024 avec les Lionceaux, fait décidément partie des talents les plus prometteurs de la Ligue 1.

Noussair Mazraoui

Noussair Mazraoui fait ses débuts avec Manchester United… et il le fait de la bonne manière. Samedi, les Red Devils jouaient contre Brighton (1-2) dans le cadre de la deuxième journée de Premier League. Malgré la défaite des Red Devils, Mazraoui, titulaire, a bien mouillé le maillot, délivrant une passe décisive pour Amad Diallo. Actuellement 11e du classement, Manchester United fera face à Liverpool dimanche prochain lors de la 3e journée. Il s’agira en fait du premier vrai test du latéral marocain sous ses nouvelles couleurs.

Brahim Diaz

Le “joker” de Carlo Ancelotti a encore une fois frappé! Brahim Diaz a été magique ce dimanche contre Valladolid (3-0). Entré à la 69e minute après la sortie d’Arda Güler, le Lion de l’Atlas a changé le rythme du match. Il ne lui aura fallu que quelques minutes pour trouver le chemin des filets des Pucelanos. En solo lors d’une contre-attaque, Diaz a parfaitement lobé le portier adverse à la 88e minute avant de servir une passe décisive au jeune Brésilien Endrick qui a alourdi le score en fin de match (90’+6). À chaque entrée en jeu, le Marocain prouve qu’il a bel et bien sa place avec les Merengues en tant que titulaire. D’ailleurs, au vu de la blessure de Jude Bellingham, l’on pourrait le retrouver dans l’équipe type du Real Madrid en ce début de saison.

Par ailleurs, le sélectionneur national Walid Regragui dévoilera sa liste pour le prochain rassemblement des Lions de l’Atlas jeudi prochain. Et face au début de saison réussi de nombreux joueurs marocains, la tâche pourrait être très difficile. Rappelons que la sélection nationale jouera contre le Gabon et le Lesotho les 6 et 9 septembre prochain dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2025.