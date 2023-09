La première journée de la Ligue des champions s’est terminée ce mercredi avec une pluie de buts et des rencontres on ne peut plus surprenantes. Comme la tradition le veut, l’UEFA a dévoilé l’équipe type de la semaine. Et sans grande surprise, Achraf Hakimi fait parti de ce 11 idéal.

Après une entrée fracassante du PSG face à Dortmund (2-0) en compétition et un Man United-Bayern Munich (3-4) en feu, la Ligue des champions s’en va encore pour 2 semaines.

Ligue des Champions: ces 10 Lions de l’Atlas qui disputeront la Coupe « aux grandes oreilles »

Cependant, l’UEFA a dévoilé la liste des 11 meilleurs joueurs de cette première journée de C1 au grand bonheur des amateurs de football. L’on retrouve donc dans celle-ci le Lions de l’Atlas du PSG qui a réalisé une performance incroyable.



Après le premier but (sur penalty) de Kylian Mbappé, c’était au tour d’Achraf Hakimi de marquer un but phénoménal. C’est sur un une-deux avec Vitinha suivi d’un crochet et d’une frappe de l’extérieur du pied qu’Hakimi a assuré sa place dans ce 11 type.

La comps du match d’Achraf Hakimi face à Dortmund ! 🌟 (🎥 @HaroldMndy) pic.twitter.com/fLobho8XPp — 📣 MEGA PSG (@MegaPSG_) September 20, 2023



En plus d’Hakimi, l’on retrouve également la pépite portugaise João Félix, auteur d’un doublé avec le FC Barcelone. Ce dernier venait tout juste d’être prêté par l’Atlético Madrid au club Catalan.

Quant au reste de la liste, celle-ci se compose d’Ivan Provedel (Lazio), Strahinja Pavlović (Salzbourg), Aleksa Terzić (Salzbourg), Galeno (Porto), Martin Ødegaard (Arsenal), Tetê (Galatasaray), Brais Méndez (Real Sociedad), Casemiro (Man United) et de Roko Šimić (Salzbourg).