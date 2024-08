Après la victoire écrasante du PSG contre Montpellier (6-0) vendredi au Parc des Princes, lors de la 2e journée de Ligue 1, Achraf Hakimi a répondu aux questions des journalistes en zone mixte tout en évitant astucieusement les provocations concernant Kylian Mbappé.

Auteur d’une prestation remarquable et buteur (4e but de son équipe), Hakimi a analysé la victoire et l’intégration des nouveaux joueurs avec satisfaction: «Il y a beaucoup de nouveaux joueurs dans l’équipe. L’ambiance est excellente entre nous, et nous essayons de bien combiner et de nous amuser. Nous avons bien commencé en marquant très tôt (dès la 4e minute par Bradley Barcola, ndlr), comme le coach le demandait. Ensuite, nous avons essayé de continuer à nous amuser».

Interrogé sur la forme actuelle du PSG et s’il estime que l’équipe est plus forte que l’an passé, Hakimi a esquivé la question avec un sourire en déclarant: «Vous cherchez les polémiques. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs, et nous essayons de les intégrer».

Conscient que cette question pouvait sous-entendre une comparaison avec le départ de son ami Kylian Mbappé au Real Madrid, ce qui pourrait suggérer que le PSG aurait perdu un de ses grands atouts, Hakimi a habilement évité de répondre de manière à ce que sa réponse puisse être mal interprétée.

En évitant de commenter directement, le demi-finaliste du Mondial 2022 et médaillé de bronze aux JO de Paris 2024 a ainsi préservé sa relation étroite avec Mbappé tout en évitant d’irriter la direction du club ou ses coéquipiers.