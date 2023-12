La famille de l’héritier d’Hermès qui a annoncé sa volonté de léguer sa fortune à son jardinier marocain assure que le richissime testateur serait en fait sous l’emprise de ce dernier. Détails.

L’affaire continue de faire couler beaucoup d’encre en Suisse et en France. Alors que l’on annonçait que le milliardaire et héritier de la maison de luxe Hermès voulait adopter son jardinier et homme à tout faire marocain dans le but de lui léguer sa fortune, les choses semblent avoir pris une autre tournure.

Coup de théâtre! D’après le quotidien suisse Blick, un signalement aurait été effectué auprès de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) du district d’Entremont par un proche du richissime héritier de ladite marque de luxe.

Le proche en question avance que l’héritier serait sous l’influence du Marocain dont le but est de “s’approprier” la fortune de son employeur. “L’âge avancé, la solitude, peuvent alors conduire un être fragilisé à se départir de ses biens. En pleine capacité, jamais il n’y aurait consenti. Il suffit de se remémorer à cet effet l’affaire actuelle défrayant la chronique concernant Alain Delon, ou celle moins récente de Liliane Bettencourt”, explique l’auteur du signalement.

Ce dernier raconte également que l’héritier se serait isolé dans son chalet valaisan depuis le Covid. Au point de n’être entouré que de ses employés de maison. Et parmi eux, l’on retrouve l’homme à tout faire Marocain et sa femme.

“L’octogénaire français sans enfant entretiendrait en réalité une relation intime avec son employé de maison marocain… qu’il voudrait adopter et dont il serait sous l’influence”, affirme le média suisse d’après le courrier dudit proche.

Il a aussi déclaré que le milliardaire est complètement tombé sous le charme de son jardinier. “Il a alors progressivement entretenu des rapports intimes avec ce dernier. Une longue relation en a résulté”, révèle-t-il.

La même source détaille que les domestiques marocains ont progressivement acquis une influence considérable, recevant des biens importants, dont 54 biens immobiliers et des cadeaux d’une valeur de près de 60 millions de francs suisse.

L’auteur a également mentionné une villa à Montreux d’une valeur de 4,7 millions de francs offerte gracieusement au Marocain en 2023. Ce dernier aurait également un accès illimité à la carte bancaire du milliardaire français. Avec sa femme, le jardinier aurait dépensé des sommes faramineuses dont des centaines de milliers de francs dans des boutiques de luxe à Genève.

Le proche du milliardaire s’inquiète de l’impact sur l’héritage d’Hermès, soulignant que l’adoption du jardinier vise à capturer les titres de la société. Il appelle ainsi l’APEA à intervenir d’urgence dans cette affaire pour qu’une enquête soit ouverte. À suivre !