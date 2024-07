A quelques minutes du centre de Marrakech, là où le luxe épouse la nature, où chaque instant se vit comme un rêve, Bell’View vous ouvre les portes d’un projet immobilier d’exception qui redéfinit les codes de l’excellence.

Une nouvelle adresse du luxe immobilier marocain s’écrit avec le lancement du chantier de Bell’View. Plus qu’un simple complexe résidentiel, cet ensemble de 16 villas d’exception est une invitation au raffinement, un endroit où l’excellence est érigée en art de vivre.

Idéalement situé à 15 minutes seulement des adresses incontournables de la ville ocre et de l’aéroport international, c’est sur la route d’Amizmiz, avec les cimes enneigées de l’Atlas majestueux pour toile de fond, à mi-chemin entre le Fairmont Royal Palm et le Palais Selman, que se niche ce havre de paix où le luxe épouse la beauté de la nature.

16 villas pour 16 façons de goûter au luxe

S’étendant sur un domaine de 35.000m², les 16 villas de Bell’View redéfinissent le concept de luxe contemporain. Chacune d’entre elles, unique par son agencement, s’étend de plain-pied sur des surfaces généreuses comprises entre 400 à 600 m², construites sur des terrains de 1200 à 1800 m². Au cœur de ces demeures d’exception, où l’isolation performante assure un confort optimal en toute saison, les vastes pièces de réception s’ouvrent sur des jardins privatifs, invitant à des moments de convivialité en famille ou entre amis. Les quatre suites (et plus) par villa, toutes dotées de dressings et salles de bains privatives, promettent des nuits paisibles et un réveil en douceur.

Lignes épurées et matériaux nobles

Ici, l’architecture d’espaces où il fait bon vivre se dessine au gré de la modernité des lignes épurées et de la noblesse des matériaux traditionnels. Des façades en pierre locale aux sols en marbre importé, en passant par les menuiseries en bois de noyer… chaque élément a été sélectionné pour sa qualité et son esthétique. Dotées d’une domotique de pointe, les villas de Bell’View offrent un environnement contrôlable d’un simple geste permet de contrôler l’environnement d’un simple geste. Vivre à Bell’View, c’est embrasser un style de vie où le luxe se fait discret mais omniprésent.

Le must, c’est aussi la possibilité qu’offre le projet de personnaliser sa villa, permettant ainsi à chaque propriétaire de laisser libre cours à ses envies, et de créer un espace véritablement sur mesure. Ainsi, que vous soyez amateur d’art, investisseur visionnaire ou simplement en quête d’un cadre de vie exceptionnel, votre villa Bell’View s’adaptera à vos aspirations.

La nature pour spectacle

A l’extérieur, la magie se poursuit dans un cadre idyllique. Jardins paysagés et rooftops offrent des espaces supplémentaires pour jouir du climat exceptionnel de la ville ocre et d’une vue imprenable sur les cimes enneigées de l’Atlas. Déjà, on se surprend à rêver à des petit-déjeuner en plein air, dans l’intimité d’une terrasse privative, le regard happé par la beauté du spectacle changeant de la nature… Parenthèse de fraicheur bleutée dans ce tableau verdoyant, chaque villa dispose d’une vaste piscine à débordement aux dimensions généreuses – jusqu’à 26 mètres de longueur- où il fait bon plonger quand le thermostat s’affole, ou dans la douceur de la golden hour.

Marrakech, sous son plus beau jour

Choisir Bell’View pour adresse, c’est la promesse d’une vie exceptionnelle, où chaque jour s’apparente à des vacances de luxe. Vivre à Bell’View, c’est pouvoir se promener dans l’effervescence des souks, faire une partie de golf sur un prestigieux green, du shopping au Menara Mall ou savourer un dîner étoilé à La Mamounia avant de regagner la sérénité d’un havre de paix pour une soirée au coin du feu ou au bord de la piscine. Une situation idéale, promesse de l’équilibre parfait entre intimité préservée et proximité des lieux emblématiques de Marrakech.

Alors que le chantier est en cours, le moment est venu de saisir l’opportunité de vivre le meilleur de Marrakech.

Terrains : 1.200 à 1.800 m2 de terrain – Surfaces couvertes : de 400 à 600 m2

A partir de 9 MDH

Bell’View, km 4 route d’Amizmiz, Marrakech.

Pour plus d’informations : +212 6 68 01 84 82 – www.bellview.ma

