L’information a fait vite le tour des réseaux sociaux annonçant la possible participation des Lions de l’Atlas à la Copa America, disputée aux Etats-Unis du 20 juin au 16 juillet. Qu’en est-il vraiment?

La rumeur s’est répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. La raison? Les supporters des Lions de l’Atlas viennent à peine de vivre le drame de l’élimination de la CAN 2023 face aux Bafana Bafana. La nouvelle quant à l’éventuelle participation de l’équipe nationale à la Copa America, bien qu’elle soit contestée, a été chaleureusement accueillie par une grande partie des Marocains.

🚨Exclu KoraMaroc ! Selon nos sources, la FRMF 🇲🇦 a reçu une invitation officielle pour participer à la prochaine Copa America qui se déroulera aux USA. pic.twitter.com/3MvbTLT9rF — KoraMaroc (@AtKoraMaroc) February 1, 2024

Mais il semblerait que tout ceci soit faux. Contacté par nos soins pour tirer au clair cette affaire, un responsable au sein de la FRMF n’a pas voulu répondre aux sollicitations d’H24info. Toutefois, plusieurs sources affirment que la Fédé, à travers un responsable, a démenti la rumeur.

Selon une source citée par le média SNRTnews, “la FRMF n’a reçu aucune invitation de la part de la Confédération Sud-Américaine de Football (CONMEBOL) concernant la participation de l’équipe nationale aux finales de la Copa America”.

Pour Nassim El Kerf, journaliste sportif et chroniqueur, “ça reste un petit rêve ou un petit “kiffe” pour tout Marocains amoureux du football de jouer dans cette prestigieuse compétition”. Mais pour que cette information “sorte dans ce contexte où la CAN reste toujours en travers de la gorge, c’est ridicule”, ajoute l’hôte du talk Nass L’Kora qui insiste sur le fait que la sélection doit se focaliser sur elle-même pour le moment.

Concernant la rumeur, El Kerf explique qu’il s’agit d’une tentative de faire oublier la déception du fameux match contre l’Afrique du Sud (0-2). “Ces pages, qui ont sorti l’information, leur but est de faire autre chose que d’informer”, lance-t-il. En somme, il s’agirait d’une (habile) manœuvre pour faire oublier l’amère pillule de l’élimination et l’énorme désillusion de la CAN. Certaines mauvaises langues vont jusqu’à dire que cet énième fake news concernant les Lions de l’Atlas serait la trouvaille de la Fédération marocaine pour clore le chapitre de la CAN!

En plus cette année, ladite compétition réunira 16 équipes. Il s’agit des 10 nations sud-américaines et de 6 sélections de la Confédération de football d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et des Caraïbes. Le Canada devra donc faire face à la sélection de Trinité-et-Tobago tandis que le Costa Rica jouera contre le Honduras pour espérer une place lors de cette 48e édition de la Copa America.