Les exportations des phosphates et dérivés ont reculé à 46,87 milliards de dirhams (MMDH) à fin août 2023, tout en restant à un niveau supérieur à ceux enregistrés durant la même période entre 2019 et 2021, selon l’Office des changes.

Cette évolution est due à la baisse des ventes des engrais naturels et chimiques (-35,1%), de celles de l’acide phosphorique (-46,8%) et de celles des phosphates (-56,2%), explique l’Office des changes dans son récent bulletin sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs.

S’agissant des ventes du secteur de l’agriculture et agro-alimentaire, elles ont enregistré une légère hausse au cours des huit premiers mois de l’année 2023.

Cette progression est attribuable, essentiellement, à une croissance des exportations de l’agriculture, sylviculture et chasse (+1,8%) atténuée, toutefois, par la baisse des ventes de l’industrie alimentaire (-2,8%).

Le déficit commercial du Maroc s’est, par ailleurs, établi à plus de 191,8 milliards de dirhams (MMDH) à fin août 2023, soit un allégement de 9,4% par rapport à la même période un an auparavant.

Les importations ont reculé de 3,9% à 471,86 MMDH et les exportations ont progressé de 0,2% à plus de 280 MMDH. Ainsi, le taux de couverture a gagné 2,4 points pour s’établir à 59,3% contre 56,9% l’an passé.

Le recul des importations de marchandises fait suite, essentiellement, à la baisse des achats des produits énergétiques, des demi produits et des produits bruts,. En effet, la facture énergétique régresse de 22,6% à 79,47 MMDH à fin août 2023. Les importations des demi produits, quant à elles, accusent une baisse de 13,5%, suite à la diminution des achats de l’ammoniac (5,44 MMDH contre 13,58 MMDH).