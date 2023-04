Législatives en France: Karim Ben Cheikh élu à la 9e circonscription

A l’issue d’un deuxième tour partiel des législatives, le candidat Karim Ben Cheikh a été élu dimanche député de la 9e circonscription des Français de l’étranger qui comprend le Maroc.

Le second tour des élections législatives françaises s’est tenu les 15 et 16 avril 2023 dans les 2e, 8e et 9e circonscriptions des Français établis hors de France. Selon la diplomatie française, 125 bureaux de vote étaient ouverts sur 111 sites.

Karim Ben Cheikh, candidat de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale (Nupes) a remporté le scrutin avec 67,65% des voix, face à Caroline Traverse, investie par Renaissance.

« Merci ! Grâce à votre mobilisation, je suis réélu député de la 9e circonscription des Français de l’étranger.

Par ce vote*, mes compatriotes du Maghreb et de l’Afrique de l’Ouest envoient un puissant message de confiance et de soutien à l’union de la gauche et de l’écologie », a réagi Karim Ben Cheikh sur Twitter.

La présidente du groupe La France Insoumise (LFI) à l’Assemblée nationale française, Mathilde Panot, a félicité le candidat élu.

En janvier dernier, le Conseil constitutionnel français avait décidé d’annuler l’élection législative qui s’est déroulée notamment dans cette circonscription des Français établis hors de France qui comprend le Maroc.

Une nouvelle élection législative a été donc organisée dimanche 2 avril (1er tour) et dimanche 16 avril (second tour) pour élire de nouveaux les députés concernés.

Le premier tour s’était tenu les 1er et 2 avril 2023.