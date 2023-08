Le Qatar se dit prêt à répondre positivement à toute demande officielle afin de tenter une réconciliation entre le Maroc et de l’Algérie.

Interrogé par « Al Quds Al Arabi » sur la teneur des lettres entretenues récemment par à l’Emir du Qatar, Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, avec le Maroc et l’Algérie, le conseiller du Premier ministre qatari, Majed Al Ansari, a souligné que « les relations interarabes doivent être fondées sur la compréhension mutuelle », notant que Doha s’engage à jouer son rôle dans ce cadre.

Le porte-parole officiel de la diplomatie qatarie a également révélé que les messages entre le Qatar et l’Algérie concernent « les relations bilatérales entre les deux pays, et il ne fait aucun doute que combler le fossé entre les pays frères est d’une grande importance pour l’État du Qatar ».

En août 2021, l’Algérie avait rompu, de façon unilatérale, ses relations avec le Royaume, une semaine après la réunion du haut conseil de sécurité qui avait décidé de revoir les relations entre les deux pays. Alger a même accusé le Maroc d’actes hostiles.

A l’occasion de la fête du trône, le roi Mohammed VI a, rappelons-le, tendu une fois encore la main à Alger. Lors de son discours royal, le souverain a souhaité un « retour à la normale » entre les deux pays.

Mohammed VI a également souhaité la réouverture des frontières, fermées depuis 1994: « nous rassurons nos frères en Algérie, leur direction et leur peuple qu’ils n’auront jamais à craindre de la malveillance de la part du Maroc. Nous leur confirmons aussi tout le prix que Nous attachons aux liens d’affection et d’amitié, aux échanges et aux interactions entre nos deux peuples. Nous prions le Très-Haut pour un retour à la normale et une réouverture des frontières entre nos deux pays voisins et nos deux peuples frères ».