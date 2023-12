Désormais en Algérie, la haine et l’animosité envers le Maroc sont rentables. Et pour preuve: le gouvernement algérien vient de décerner le « prix de l’excellence journalistique » à un journaliste et youtubeur algérien, tristement célèbre pour ses sorties insultantes contre la monarchie et le peuple marocains.

Mustapha Bounif, rédacteur en chef d’Alhiwar, a donc reçu le certificat d’excellence journalistique, attribué chaque année par le président algérien Abdelmajid Tebboune, pour « la qualité de son contenu incarné dans ses publications qui font face et combattent les écrits hostiles à l’Algérie », peut-on lire sur l’attestation qui lui a été remise par le ministre algérien de l’information.

Dans une longue vidéo publiée au lendemain de sa réception dudit prix, Bounif explique qu’il ne s’attendait par à cette « reconnaissance » et qu’il assistait à la cérémonie du « Prix du Président de la République du journaliste professionnel » comme tout journaliste lambda, avant qu’il ne soit surpris par cette attribution inopinée.

« J’assistais comme un simple journaliste à la cérémonie, avant que ma photo ne s’affiche et tout le gouvernement me sollicite pour monter à l’estrade pour recevoir mon prix », raconte-t-il, avouant dans la même veine qu’il avait tant besoin de ce prix.

« Je le dis franchement, j’avais besoin de ce geste de la part du gouvernement. Je n’ai pas honte de le dire. L’Etat algérien a le devoir d’aider non seulement Mustapha Bounif, mais également tous les journalistes algériens en guerre médiatique sur les réseaux sociaux contre le Maroc », lance-t-il, se disant très fier d’être « sur la bonne voie » quand il « constate le malheur des mokhaznis (…) ».

Carburé par le prix et ne pouvant se départir de sa posture rancunière et injurieuse envers le Maroc, Bounif a repris de plus belle son acharnement contre le royaume avec des propos notablement insultants vis-à-vis de tout le peuple marocain.

« Le Marokki (le Marocain) n’a ni dignité, ni fierté, ni savoir, ni mœurs. Le Marocain n’a absolument rien. C’est un être humain affamé, nu, sale, esclave du Roi. Le pire ennemi de l’Algérie en ce moment ce sont les Marocains. La paix ou la réconciliation avec lui doit être un péché. N’importe quel Marocain vivant en Algérie doit faire un live et insulter le Makhzen », se déchaîne-t-il.