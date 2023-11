Le président algérien, Abdelmajid Tebboune, ne fait plus dans la dentelle. Il y a quelques jours, il s’est fendu d’une annonce qui peut laisser pantois plus d’un : l’Algérie deviendra bientôt, selon lui, le premier producteur de phosphate en Afrique et, pourquoi pas, au monde !

Feignant méconnaître les capacités de production du Maroc, des Etats-Unis et de la Chine, navires amiraux du phosphate dans le monde entier, Tebboune a poussé, face à une foule de responsables en liesse, le bouchon de la rêverie trop loin en soutenant que son pays est en voie de se placer en tête de l’Afrique et, peut-être, du globe en matière de phosphate.

« C’est un secret pour personne. Le jour où nous acheminerons le phosphate au port d’Annaba, nous atteindrons une production extrêmement forte de cette matière première. Nous deviendrons le premier producteur au monde ou… peut-être le troisième, mais en tout cas le premier producteur dans le continent africain », affirme-t-il.

« Aujourd’hui, quand je parle du phosphate, vous savez que toute l’Afrique, l’Amérique latine, tout le monde a besoin des fertilisants, les engrais et ces trucs (sic) qui se basent sur le phosphate et le produits phosphatés », poursuit le chef d’Etat algérien, notant que « la production du phosphate peut remplacer notre exportation du pétrole.

« Rêve et mensonge »

Contacté par H24info, un ancien haut cadre du ministère de l’Energie et des Mines a expliqué dans une déclaration à H24info que les réserves de l’Algérie en phosphates ne dépassent guère les deux milliards de tonnes à des teneurs très faibles de 10% et sont, par conséquent, économiquement non rentables.

Il a également souligné que le Maroc, quant à lui, dispose de 70% des réserves mondiales évaluées à 50 milliards de tonnes, très riches et rentables.

De son avis, « le président algérien est en train de rêver et de mentir comme d’habitude ».

Selon les données fournies en 2022 par l’Institut américain d’études géologiques, le fameux « US Geological Suvery », les réserves du Maroc sont de loin les plus importantes avec 50 milliards de tonnes. La deuxième place revient à la Chine avec 3,2 milliards de tonnes, suivie de près par l’Égypte avec 2,8 milliards de tonnes.

Le même institut fait remarquer que les projets d’expansion des capacités en la matière sont en cours au Brésil, au Kazakhstan, au Mexique, en Russie et en Afrique du Sud. Sans mentionner l’Algérie.

L’on fait également observer que l’augmentation de la production de phosphate concerne actuellement des pays comme le Maroc, qui abrite le plus grand producteur mondial d’engrais -l’Office chérifien des phosphates (OCP)-, la Jordanie, Arabie Saoudite, le Brésil et les États-Unis seulement, et ce en raison de la demande mondiale de plus en plus insistante.