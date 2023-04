Le Maroc est « un partenaire essentiel » dans la lutte contre l’extrémisme violent, a souligné lundi la sous-secrétaire adjointe américaine à la Défense, Dana Stroul.

« Le Maroc est un partenaire essentiel, qui partage les intérêts et les objectifs des États-Unis dans la lutte contre l’extrémisme violent et s’attaque, non seulement au Sahel mais à travers l’Afrique, aux conditions qui donnent lieu à l’expansion de Daech », a affirmé la responsable américaine lors d’une conférence de presse numérique sur les avancées dans la lutte contre cette organisation terroriste.

« Ce sont des domaines sur lesquels nous continuons de nous concentrer et nous nous associons non seulement à nos partenaires, mais aussi au Département d’État et à d’autres départements pour y remédier au quotidien », a poursuivi Mme Stroul.

« Il y a également une réflexion et une planification actives avec nos partenaires au Sahel sur la façon dont nous travaillons ensemble pour lutter contre Daech dans la région », a indiqué la sous-secrétaire adjointe américaine à la Défense.

Elle a ajouté que « ce sont des domaines constants de communication et de travail sur lesquels les États-Unis, encore une fois, sont focalisés en travaillant avec leurs alliés et partenaires essentiels ».

De son côté, le général de division de l’armée américaine, commandant de la Force opérationnelle interarmées combinée – Opération Inherent Resolve, Matthew McFarlane, a indiqué que depuis le début de cette année en Irak – du 1er janvier à la première semaine d’avril – il y a eu une baisse de 68% des attaques menées par Daech par rapport à la même période l’année dernière. En Syrie, il a fait part d’une baisse de 55%.

« Ce dernier Ramadan a été l’un des plus paisibles depuis des années grâce aux efforts conjugués de nos partenaires », s’est félicité le responsable militaire américain.

Dans son dernier rapport sur le terrorisme, le département d’Etat américain a relevé que les États-Unis et le Maroc ont « une longue histoire de coopération solide en matière de lutte contre le terrorisme ».

Le gouvernement marocain a poursuivi sa stratégie globale dans ce domaine, qui comprend « des mesures de sécurité vigilantes, une coopération régionale et internationale et des politiques de lutte contre la radicalisation », note le document.