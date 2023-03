Les Etats-Unis toujours aux prises avec neige, vent et inondations

Une tempête hivernale sur la côte nord-est des Etats-Unis et des inondations à l’ouest du pays ont laissé plusieurs centaines de milliers de foyers américains sans électricité mercredi et perturbé les services publics, alors que pluie et neige sont encore attendues.

Selon le site spécialisé PowerOutage, près de 200.000 foyers et commerces sont privés d’électricité dans l’Etat de Californie à l’ouest, et autant sont touchés dans cinq Etats du nord-est, des régions de New York à Boston.

Sur la côte Atlantique, les fortes chutes de neige et le vent ont aussi causé des chutes d’arbre sur les routes, rendues impraticables, ont indiqué les services météo locaux.

« Nos équipes travaillent sans relâche pour rétablir l’électricité pour tout le monde », mais « la neige dehors est très épaisse », ont prévenu les services d’urgence et de sécurité de l’Etat du New Hampshire sur Facebook.

Les autorités ont multiplié les appels à la prudence, notamment contre les risques de blessures ou de crises cardiaques pour les habitants qui déneigent à la pelle.

Dans un autre Etat, celui du Massachusetts, plusieurs districts scolaires ont maintenu les fermetures d’établissements mercredi, comme dans le comté de Berkshire où il est tombé jusqu’à 71 cm de neige.

« Des chutes de neige supplémentaires de 7 cm à 20 cm sont attendues sur certaines parties de l’Etat de New York et de la Nouvelle-Angleterre jusqu’à mercredi », indique dans son dernier bulletin mercredi matin le service national météo (NWS).

De l’autre côté du pays, la Californie s’est réveillée mercredi avec des inondations éparses, conséquences des pluies torrentielles qui s’abattent sur l’Etat le plus peuplé du pays, avec 39 millions d’habitants.

Lire aussi: USA: au moins 8 morts après le naufrage d’un bateau en Californie

« La +rivière atmosphérique+ continuera d’avoir un impact sur la Californie jusqu’à mercredi. Cette puissante tempête devrait produire de fortes chutes de neige en montagne et des rafales de vent de la Sierra aux Rocheuses centre et nord », prévient le NWS.

Cette « rivière atmosphérique » est un gigantesque couloir de pluie qui transporte la vapeur d’eau emmagasinée dans les tropiques, souvent autour d’Hawaï, et qui a causé un hiver particulièrement pluvieux sur la côte ouest.

Depuis ce week-end, des habitations ont été inondées et des véhicules submergés après la crue de la rivière Pajaro, qui a créé une brèche dans une digue dans la nuit de vendredi à samedi et provoqué l’évacuation de milliers de personnes au sud de San Francisco.

Des ordres d’évacuation ont également été lancés dans le comté de Santa Barbara, dans le sud de l’Etat, y compris dans certaines parties de l’enclave côtière huppée de Montecito, où vivent notamment le prince Harry et son épouse Meghan.