La superstar hollywoodienne Scarlett Johansson a récemment passé un séjour de plusieurs jours à Tanger, à l’occasion de la célébration d’un couple d’amis.

De nombreuses personnalités américaines du showbiz étaient récemment à Tanger à l’occasion de la célébration du mariage de Joe Machota, membre du directoire de la prestigieuse agence artistique CAA (Creative Artist Agency), basée à Los Angeles, et Micheal Russell, cadre à la société immobilière Douglas Elliman. Parmi les invités présents, se trouvait nulle autre que la célèbre actrice américaine Scarlett Johansson, révèle le média spécialisé en potins Page Six.

La star de nombreux blockbusters du Marvel Cinematic Universe («Black Widow», la saga «Avengers», «Iron Man», etc.) ou d’autres succès comme «Lucy», «Ghost in the Shell» ou encore «Ce que pensent les autres» était dans la ville du détroit en compagnie de son époux l’humoriste et acteur Colin Jost, entre autres célébrités américaines.

Lire aussi. La légende de la Juve Alessandro Del Piero en vacances au Maroc

Selon le média spécialisé en potins Page Six, citant des sources, «l’événement de plusieurs jours a démarré par un cocktail à la villa Léon l’Africain et s’est terminé par une animation du DJ Victor Calderone jusqu’à 5 heures du matin samedi dernier». Les animateurs Kelly Ripa et Mark Consuelos, présents, ont également partagé des images des festivités à la luxueuse villa Mabrouka.