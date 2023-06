Le Festival international « Maroc des contes » a été inscrit sur la liste du patrimoine immatériel de l’Organisation mondiale islamique pour l’éducation, la science et la culture (ICESCO), a-t-on annoncé, mardi à Rabat, lors de la cérémonie d’ouverture de la 20e édition du festival.

A cette occasion, le directeur général de l’ICESCO, Salim bin Mohammed Al Malik, a remis le certificat d’inscription à Najima Ghazali Tay Tay, présidente de l’Académie internationale Morocco Storytelling pour le patrimoine culturel immatériel, organisatrice du festival.

Placée sous le haut patronage du Roi Mohammed VI, la 20e édition du Festival international « Maroc des contes » est organisée jusqu’au 25 juin en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et la Wilaya de la région de Rabat-Salé-Kénitra sous le thème « Célèbres grâce à nos mères ».

La Mauritanie est l’invité d’honneur de cette édition qui connaît la participation de 170 conteurs de différents pays du monde. Le Festival international « Maroc des contes » a pour objectif de mettre en place des passerelles de communication entre les peuples et les civilisations à travers les contes populaires, les légendes et les mythes et de rassembler, sous le toit de la culture, de la parole et de la mémoire, différentes ethnies, nationalités et cultures.