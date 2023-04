Le Short Mobile Film Contest s’offre un démarrage en trombe

Pour une première édition, autant frapper fort. Le Moroccan Short Mobile Film Contest (MMFC) a connu une forte participation avec 280 candidatures. Vingt ont été nominées. Une cérémonie de remise des prix aura lieu jeudi 27 avril au Cinéma Lutetia de Casablanca.

Une idée, un smartphone et 3 minutes…, silence, on tourne. Le Moroccan Short Mobile Film Contest (MMFC) récompense les meilleures vidéos tournées avec un téléphone portable. Il s’agit d’une compétition ouverte aux cinéastes amateurs ou professionnels qui doivent rivaliser de créativité et de talent. Au total, 280 courts-métrages, tournés au téléphone, ont été reçus et ont pu être évalués par les membres du jury composé de Mustapha Swinga, Brahim Benkirane, Salma Bensaid, Nabil Merrouch et Wafaa Borkadi. Ce qui témoigne de l’engouement suscité par cette première édition.

Vingt films, répondant aux critères d’évaluation bien définis, ont été retenus par le jury et nominés pour la remise des prix du Festival. La cérémonie est prévue le jeudi 27 avril au Cinéma Lutetia, en présence de plusieurs personnalités du monde du cinéma et de l’art. « Le choix du Cinéma Lutetia conforte le Festival et la Fondation BMCI dans leur position d’acteurs dynamiques pour la sauvegarde du patrimoine de Casablanca », nous expliquent les organisateurs.

En effet, le Cinéma Lutetia a été inauguré au début des années 50 et n’a jamais cessé ses activités depuis. Ce bijou du patrimoine culturel et architectural de Casablanca a été pendant plusieurs décennies un lieu de rencontre et de partage où se ruait le public cinéphile marocain. La cérémonie de remise des prix du MMFC est une occasion de remettre la lumière sur ce lieu historique et emblématique du cinéma.

Ce Festival récompensera les réalisateurs des films en attribuant des prix dans les trois catégories suivantes:

– Prix du Jury ;

– Prix des internautes ;

– Prix spécial offert par la Fondation BMCI.

Le Moroccan Short Mobile Film Contest est soutenu lors de cette première édition par la Fondation BMCI, ainsi que d’autres partenaires et se positionne aujourd’hui comme le premier concours de création cinématographique sur smartphone, visant à encourager les jeunes scénaristes marocains à réaliser tout type de films, abstraction faite des contraintes lourdes de production classique. La plateforme du festival ainsi que la chaîne youtube MMFC réunit l’ensemble des productions audiovisuelles des participants au festival.