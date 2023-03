“Les Cuistots du Ramadan”, des contes et légendes de chez nous

Parution. Alors que le mois sacré est à nos portes, on peut se procurer “Les Cuistots du Ramadan” pour les longues soirées à venir. Un livre joliment illustré sur les contes et légendes du folklore marocain et arabe, assortis de recettes de cuisine.

Nés à des époques où les veillées réunissaient toute la famille autour de nos grandes-mères, ces récits d’un autre temps sont au nombre de vingt-neuf correspondants ainsi aux nuits ramadanesques. Chaque nuit a son conte dédié tiré d’un patrimoine culturel que les auteurs veulent immortaliser. Et chaque conte est accompagné d’une recette, revisitée ou retravaillée.

Ce croustillant livre, fruit d’un travail collectif, se veut un voyage spirituel et culinaire autour du monde. Un concentré de culture, de saveurs et de philosophie. “Les histoires racontées comportent une philosophie de vie universelle et intemporelle, où chacun se reconnaîtra, quelle que soit sa confession et ses croyances”, a expliqué, lundi 20 mars à Casablanca, Mouna Izddine, l’auteure principale lors de la présentation de cette œuvre originale.

Chaque histoire est une escale dans un pays ou dans une communauté de culture musulmane, des premiers temps de l’Islam à l’époque moderne, de Médine à Fès, en passant par Istanbul, Londres ou Paris. On y découvre des coutumes propres à chacun de ces pays, à Ramadan, ainsi qu’un plat emblématique. La cuisine fait également partie des rituels transmis de génération en génération tout comme les recettes proposées.

Disponible en arabe et en français, ce livre offre un voyage aux quatre coins du monde. La conviction des auteurs est la suivante: s’il n’existe pas une cuisine islamique à proprement parler, il existe dans toute communauté musulmane des plats spécifiques à ce mois particulier.

“De la même façon que l’Islam s’est fondu dans les cultures des pays qui l’ont adopté, les cuisines ramadanesques se sont imprégnées des couleurs et des saveurs des civilisations antérieures ou contemporaines de l’islamité. Plus qu’un simple assemblement d’ingrédients, la cuisine de Ramadan est le témoin exquis de ces alchimies humaines”, affirment-ils.

« Les Cuistots du Ramadan » est une idée originale de Nissim Samuel Kakon. Natif de la ville d’Essaouira, Nissim Samuel Kakon a quitté le Maroc en 1956 pour la France. Il y revient en 2009, mu par le désir profond de renouer avec ses racines judéo-marocaines. Depuis son retour au bercail, cet entrepreneur multiplie les projets socio-culturels en faveur du Royaume et de son rayonnement à l’international.