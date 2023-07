La Fondation de Recherche, de Développement et d’Innovation en Sciences et Ingénierie (FRDISI) a annoncé, mercredi soir à Casablanca, le lancement dès la rentrée universitaire 2023 de l’école Suptech Santé à Mohammedia et Essaouira.

Cette école d’ingénierie offre des formations d’ingénieurs et techniciens dans les domaines de l’ingénierie biomédicale et les technologies de santé, et cela grâce à des formations pour des métiers visés avec des débouchés dans les secteurs de la santé, la nutraceutique, l’imagerie médicale, la bio-informatique, la biotechnologie, ainsi que la pharmaceutique et cosmétique.

Avec une cinquantaine de partenaires, une centaine d’experts dans la formation, la recherche, le développement, l’innovation et l’entrepreneuriat, l’Ecole offre des formations pluridisciplinaires qui visent des compétences permettant aux ingénieurs d’intervenir dans toutes les étapes du cycle de vie des dispositifs médicaux, depuis leur conception jusqu’à leur utilisation dans les établissements des soins, d’opérer et d’acquérir les outils nécessaires pour innover et exceller dans les secteurs d’industrie pharmaceutique, d’industrie de vaccins et d’industrie cosmétique.

Les formations s’intéressent au fonctionnement ainsi qu’à la conception, la fabrication et la maintenance d’appareils de diagnostic ou de traitement des maladies.

Elles rassemblent de nombreuses spécialités en ingénierie et en techniques de santé en passant par la bio-instrumentation, l’imagerie médicale et l’Intelligence Artificielle.