Depuis hier mardi, les vidéos de la visite à l’hôpital de Driouech de Khalid Aït Taleb, ministre de la Santé, fusent et ratissent les vues par milliers sur les réseaux sociaux.

Ainsi, dans une vidéo largement partagée sur internet, l’on peut voir Aït Taleb se rendre, humblement, au chevet de deux vieilles dames venues à l’hôpital pour consultation. L’une d’elles s’est plaint d’avoir trop attendu pour passer un scanner, avant que le ministre ne se tourne vers l’un des responsables pour le blâmer à ce propos devant une dizaine de caméras.

🇲🇦| المستشفى الإقليمي لمدينة الدريوش .. 🛑 وزير الصحة، خالد أيت طالب: « هادي خاصك تفكر فيها أنت، ماشي حتى نجي أنا من الرباط » . pic.twitter.com/g9TI3HwLvA — H A S S A N 🇲🇦 (@HMeghribi) July 4, 2023

« Les problèmes du scanner ne se posent pas, tant la lecture des examens se fait aujourd’hui par internet (…) A partir de la semaine prochaine, personne ne devra attendre le scanner », s’est-il exprimé à l’endroit d’un médecin en blouse blanche, avant de lui expliquer que cela ne « demande pas une grande créativité » pour le réaliser.

« Tu dois toi-même y réfléchir, et non pas attendre jusqu’à ce que je vienne de Rabat pour le faire à ta place », lui a-t-il lancé, avant d’aller voir un autre patient alité, d’un âge avancé.

Après l’avoir ausculté à la volée, le ministre, mécontent de constater qu’il était déshydraté, a demandé, séance tenante, au personnel soignant de le remettre sur le champ sous perfusion.

Pendant que certains y ont vu le signe d’une démarche « volontariste » d’un ministre qui veille au grain en se rendant sur le terrain pour constater, par lui-même, les dysfonctionnements qui frappent le secteur de la santé et les rectifier in situ, d’autres ont qualifié son geste de « mise en scène » qui n’aboutirait jamais à la résolution des problèmes structurels qui affectent l’hôpital marocain.

Le but ? De la « pure médiatisation »

Joint par H24Info, le secrétaire régional de la Fédération nationale de la Santé/UMT de l’Oriental, Abdelkader Helout, a estimé que l’objectif de cette visite « à l’improviste » est « purement médiatique », et nullement pour apporter des solutions aux nombreux problèmes que rencontre le personnel de l’hôpital.

« On a jamais vu un ministre faire des remarques aussi humiliantes devant les citoyens et les caméras. C’est inacceptable sur tous les plans », a-t-il fait savoir, soulignant qu’il a procédé de la sorte pour « dire aux gens que le ministre travaille et les responsables et le personnel ne le font pas ».

Et de poursuivre que le ministre de la Santé « est censé convoquer une réunion pour discuter directement avec les responsables régionaux et provinciaux et recevoir leurs doléances », sachant que le problème dépasse le cadre du responsable et qu’il est, fondamentalement, lié à la problématique du budget.

L’hôpital de Driouech n’a pas de budget autonome, a indiqué Helout, faisant remarquer que l’établissement en question ne dispose d’aucun médecin spécialiste. « La plupart des praticiens ont abandonné leur poste », ajoute le responsable syndical.

Evoquant la ville d’Oujda, Helout relève qu’aucun dermatologue n’est affecté à son hôpital régional, urgeant par là-même le ministre à trouver une solution à cette situation préoccupante.