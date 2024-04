Le Maroc, à l’instar des autres pays du monde, célèbre la semaine nationale de la vaccination du 22 au 26 avril, sous le thème « Nous aimons nos enfants… Par la vaccination nous les protégeons ».

« Cette célébration souligne l’importance cruciale de la vaccination dans la protection de la santé publique », indique le ministère de la Santé et de la Protection Sociale dans un communiqué.

L’objectif principal de cette initiative est de sensibiliser la population marocaine et tous les intervenants sur l’importance vitale de la vaccination des enfants, précise le ministère, rappelant que la vaccination est reconnue comme une intervention essentielle pour prévenir des maladies mortelles, handicapantes, infectieuses et cancéreuses.

De plus, cette initiative vise à promouvoir le respect des échéances d’administration de toutes les doses nécessaires conformément au Calendrier National de Vaccination, fait savoir la même source. Cette année, la commémoration de la semaine de vaccination revêt une signification particulière car elle coïncide avec le 50ème anniversaire du Programme Elargi de la Vaccination lancé par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Il s’agit, en effet, d’une occasion pour célébrer les succès et les progrès réalisés en santé publique grâce à la vaccination, mettant l’accent ainsi sur son impact positif sur la préservation des vies et la prévention des maladies évitables.

Grâce à la Haute sollicitude de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, et à l’implication effective de Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem, le Maroc s’engage à offrir à ses enfants un accès à douze vaccins sûrs, efficaces et de bonne qualité, gratuitement au niveau des centres de santé. Ces vaccins sont administrés selon un calendrier national qui suit les recommandations de l’OMS ainsi que celles du Comité National Technique et Scientifique Consultatif de Vaccination, explique le ministère.

Aussi, cet évènement représente une opportunité de mobilisation de toutes les parties prenantes, à savoir, les professionnels de santé, les partenaires et les relais institutionnels et communautaires. À cet effet, le ministère de la Santé et de la Protection Sociale, en partenariat avec l’UNICEF, a préparé un ensemble de supports de communication, qui seront lancés au niveau national et régional, afin que les messages de sensibilisation puissent toucher la population cible et atteindre les objectifs escomptés, précise-t-on de même source.

A l’issue des efforts déployés dans le cadre du Programme National d’Immunisation, le Maroc a réalisé d’importantes avancées dans la vaccination contre les maladies cibles, réduisant considérablement la mortalité et la morbidité chez les enfants de moins de 5 ans. Toutefois, il est capital de maintenir une couverture vaccinale nationale élevée pour relever les défis émergents et continuer à protéger la santé de nos enfants, souligne le ministère.