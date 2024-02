Une nouvelle déclaration hostile à l’intégrité territoriale du Maroc vient de s’ajouter à la longue liste de l’Afrique du Sud en la matière.

Dans une déclaration mêlant politique politicienne et football, l’ambassadeur sud-africain à Alger, Sello Patrick Rankhumise, est allé jusqu’à dédier la victoire de l’Afrique du Sud contre le Maroc en Coupe d’Afrique des Nations (CAN) au Polisario.

« Notre équipe nationale a vaincu le Maroc pour se qualifier aux quarts de finale de la CAN. Nous dédions cette victoire au peuple palestinien et au peuple du Sahara occidental », a-t-il déclaré à la télévision algérienne.

Ce n’est pas la première fois que ce diplomate déclare sa « flamme » pour les séparatistes du Polisario. En mai 2023, il avait affirmé que l’Afrique du Sud « restera toujours à vos côtés (Polisario) car vous faites partie de la diplomatie sportive ».

Fikile Mbalula, secrétaire général du Congrès national africain (ANC) et ancien ministre sud-africain des sports, n’a pas pu s’empêcher, lui non plus, de mélanger sport et activisme séparatiste. Pour lui, « l’Afrique du Sud a gagné contre les colons du Sahara occidental ».

We win as South africa against Morocco🇲🇦 ,The Colonists of western Sahara 🇪🇭 free Western Sahara 🇪🇭 — ANC SECRETARY GENERAL | Fikile Mbalula (@MbalulaFikile) January 30, 2024