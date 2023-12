Maroc-Émirats arabes unis : une alliance en or, autodafé du Coran entre Maroc, Danemark et Suède: les flammes de la haine, en silence, Ismail Snabi souffre dans les geôles algériennes…, voici les principaux titres de la presse hebdomadaire parue ce samedi 9 décembre 2023:

Telquel

Maroc-Émirats arabes unis : une alliance en or

C’est une joint-venture entre monarchies qui a été conclue le 4 décembre à Abu Dhabi. Une alliance qui devrait sécuriser le financement de plusieurs projets et chantiers stratégiques pour le royaume. Reste à savoir si leur réalisation sera à la mesure de l’ambition d’un tel accord et si elle ne sera pas parasitée par les tensions souterraines qui secouent le Golfe.

Le Canard Libéré

Autodafé du Coran entre Maroc, Danemark et Suède: les flammes de la haine

Les profanations du Coran au Danemark, plutôt celles permises par les autorités danoises, seront bientôt de l’histoire ancienne. Une bonne nouvelle pour le Maroc et les Marocains qui dans leur majorité condamnent vigoureusement de tels actes. Par contre, en Suède, c’est une tout autre histoire. Enquête.

La Nouvelle Tribune

Directrice de l’Observateur de la TPME: “Le tissu entrepreneurial au Maroc fait face à des turbulences”

“Le tissu entrepreneurial au Maroc fait face à des turbulences, accentuées par des crises successives telles que la Covid, les enjeux géopolitiques, et les défis climatiques”, a affirmé Amal Idrissi, directrice de l’Observateur marocain de la TPME, dans un entretien à la publication, précisant que ces épreuves ont engendré des “variations notables” dans le nombre d’entreprises créées. Elle a souligné que les créations d’entreprises ont chuté dans des secteurs cruciaux comme les transports, le commerce, et l’industrie manufacturière. En revanche, d’autres secteurs, notamment l’immobilier et les activités financières, ont enregistré des hausses notables, a-t-elle noté. Par ailleurs, les dissolutions d’entreprises ont connu une hausse significative, avec des secteurs tels que le commerce, la réparation d’automobiles, la construction, et l’hébergement-restauration concentrant la majorité de ces dissolutions, a-t-elle ajouté.

Maroc Hebdo

Enquête: En silence, Ismail Snabi souffre dans les geôles algériennes

Ismail Snabi croupit toujours dans les geôles algériennes. Et les conditions de sa détention à la prison de Maghnia, dans la wilaya algérienne de Tlemcen, sont décrites comme particulièrement dégradantes. Mardi 29 août 2023. Au plus fort de la période estivale, peu après 17 heures, deux vacanciers marocains sont abattus de sang-froid par des gardes-côtes algériens. La raison? Un soi-disant refus d’obtempérer, selon le ministère de la Défense algérien. Égarés au large de Saïdia, à la frontière avec l’Algérie, quatre estivants marocains en jet-ski ont essuyé des tirs nourris. Deux ont péri dans l’incident, Bilal Kissi et Abdelali Mechouar, dont le corps n’a toujours pas été restitué par les autorités algériennes. Un troisième, Ismail Snabi, natif de la ville d’Oujda, résident en France, est actuellement détenu en Algérie, tandis que le dernier, Mohammed Kissi, a réussi à regagner le Maroc, secouru par la Marine royale.

Finances News hebdo

Investissement: coup de mou dans le secteur privé !

Le nuage de la morosité continue de planer sur l’investissement privé qui peine à retrouver son rythme de croissance d’avant-Covid. En effet, la formation du capital privé a connu une baisse de 6,2% si l’on compare 2022 avec 2019, et de 15% en rapportant le premier semestre 2023 à celui de 2019. Ainsi, alors que les exportations nettes et la consommation publique réalisent des résultats nettement plus importants que ceux précédant la pandémie, la consommation privée avance à reculons. Bien plus, l’investissement total est bien loin de son niveau de 2019. Cette situation risque d’impacter non seulement la croissance actuelle, mais aussi la croissance économique à moyen et long terme, alerte la Banque mondiale. “L’investissement privé est sérieusement paralysé par l’inflation, particulièrement dans le secteur du BTP. C’est d’ailleurs pour cette raison que le gouvernement a pris une mesure de soutien au logement économique”, affirme Omar Kettani, économiste et professeur universitaire.