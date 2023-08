Réussir le pari de l’industrialisation de l’économie, Airbnb et locations saisonnières : Fatima-Zahra Ammor veut mettre de l’ordre, Rapport de Fitch Ratings sur les grandes banques marocaines…, voici les principaux titres de la presse hebdomadaire ce samedi 5 août 2023:

La Vie Eco

Réussir le pari de l’industrialisation de l’économie

Au terme de l’année 2022, les produits Manufacturés représentaient 86,8% de la valeur des exportations. Le chiffre a été annoncé récemment par le ministre de l’Industrie et du commerce. « C’est énorme! C’est bien plus que certains pays industrialisés », s’est-il réjoui. Autre indicateur non moins significatif : entre 2013 et 2022, la valeur des exportations industrielles a plus que doublé (+131%), passant de 160 milliards de dirhams (MMDH) à 370 MMDH. Les emplois industriels sont passés de 300.000 postes à plus d’un million. Une feuille de route est attendue dans ce cadre. La nouvelle vision capitalisera sur les acquis de ces dernières décennies et renforcera l’attractivité du secteur en faisant de l’investissement productif un levier essentiel pour l’accélération de l’ancrage du Maroc dans les secteurs prometteurs, la création d’emplois de qualité et l’élargissement de l’empreinte territoriale de l’industrie marocaine.

TelQuel

Airbnb et locations saisonnières : Fatima-Zahra Ammor veut mettre de l’ordre

Un projet de décret d’application de la loi 80.14 relative aux hébergements touristiques, adopté en Conseil de gouvernement devrait permettre de structurer et réglementer l’offre relative aux locations saisonnières, comprenant les plateformes comme Airbnb, mais aussi les offres sur Avito, les appart’hôtels et l’hébergement chez l’habitant. Ce projet définit entre autres les modalités d’octroi des licences pour l’exploitation des autres formes d’hébergement touristique, à l’instar des bivouacs, de l’hébergement chez l’habitant et de l’hébergement alternatif, avait expliqué le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas. Ces modes d’hébergement nécessiteront à l’avenir l’autorisation des autorités locales, « après avis des services concernés et sur la base du respect de leur cahier des charges ».

La Nouvelle Tribune

L’ONU adopte à l’unanimité une résolution marocaine contre l’autodafé du Saint Coran et le discours de haine

L’Assemblée générale des Nations Unies a adopté à l’unanimité de ses 193 membres, une résolution présentée par le Maroc contre l’Autodafé du Saint Coran et le discours de haine. Cette résolution « déplore vivement tous les actes de violence visant des personnes en raison de leur religion ou de leurs convictions, et tous ceux visant leurs symboles religieux et Livres Saints …ce qui constitue une violation du droit international ». L’adoption par consensus de cette résolution historique est extrêmement importante, et intervient dans un contexte mondial marqué par l’exacerbation exponentielle du discours de haine dans toutes ces formes et dimensions.

Maroc Hebdo

Rapport de Fitch Ratings sur les grandes banques marocaines

Dans son nouveau rapport relatif aux grandes banques marocaines, l’agence de notation américaine Fitch Ratings prévoit une croissance du PIB au Maroc à 3% en 2023, après un ralentissement de 1,1% en 2022, pénalisée par une contraction de 15% de la production agricole en raison de la sécheresse. Elle signale que « les banques marocaines sont confrontées à des perspectives d’environnement opérationnel incertaines en 2023, après une forte reprise en 2021 et une croissance modeste en 2022 ». Et d’expliquer que « les facteurs affectant les perspectives commerciales des banques comprennent la persistance des incertitudes macroéconomiques mondiales et un ralentissement chez les principaux partenaires commerciaux du Maroc, une inflation élevée et une hausse du chômage ».

Finances News Hebdo

Le ministère du Tourisme prévoit de doubler la capacité d’accueil de la région de Rabat d’ici 2026

Le ministère du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire prévoit de doubler la capacité d’accueil de la région de Rabat-Salé-Kénitra pour la porter à 20.000 lits d’ici 2026, a indiqué la ministre de tutelle, Fatim-Zahra Ammor. En 2022, Rabat a accueilli trois nouvelles unités hôtelières portées par de grandes marques internationales, ce qui témoigne de l’intérêt qu’accordent les investisseurs pour cette destination, a précisé Ammor qui s’exprimant lors d’une rencontre consacrée à la présentation de la nouvelle feuille de route du tourisme 2023-2026. La région a été intégrée dans quatre filières importantes de l’offre touristique à savoir « les Circuits culturels », « le City Break », « le Tourisme d’affaires » et la filière « Nature & Découverte », dédiée au tourisme interne, a-t-elle ajouté.