Que faire du stock de logements à 250.000 DH?, Cash en circulation: vers de nouveaux records en 2024 et 2025, Cocaïne, sport, politique et complicités: Moroccan connection… voici les principaux titres de la presse hebdomadaire parue ce samedi 30 décembre 2023:

La Vie éco

Que faire du stock de logements à 250.000 DH?

Le nouveau programme d’aide au logement crée toujours des remous dans le milieu des promoteurs immobiliers. Non qu’ils le réfutent cette nouvelle vision mais la trouvent même meilleure. Certains promoteurs ont des craintes relatives au stock de produits de logements qui rentrent dans le cadre de l’ancien programme de l’habitat, surtout ceux à 250.000 DH. Déjà, ce stock de biens immobiliers a du mal à se vendre. Lors de sa conférence de présentation de ce programme innovant, Fatima-Zahra Mansouri, ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme, avait assuré que ces promoteurs qui n’ont toujours pas écoulé leurs stocks ont la possibilité de migrer vers ce nouveau dispositif. Autrement dit, rembourser l’ensemble des avantages et incitations fiscales dont ils avaient profité pour la construction de ces logements.

Finances News Hebdo

Cash en circulation: vers de nouveaux records en 2024 et 2025

En 2024, le système bancaire devrait faire face à un besoin record en liquidités estimé par Attijari Global Research à près de 138 milliards de dirhams. Cette situation, inédite depuis la crise du Covid-19, survient malgré les prévisions record concernant les avoirs en devises qui devraient se situer à plus de 360 milliards de DH. Dans son rapport sur la politique monétaire, BAM relève, quant à elle, que le déficit de liquidité bancaire devrait continuer de se creuser pour s’établir à 92,6 Mds de DH à fin 2023, à 121,3 Mds de DH en 2024 et à 137,7 Mds de DH en 2025. Des niveaux pour le moins astronomiques expliqués par la persistance de la forte progression de la monnaie fiduciaire. Le cœur du problème réside dans la hausse continue et spectaculaire du cash en circulation -385 milliards de DH à fin octobre-, un phénomène qui accentue la demande en liquidités du système bancaire.

Maroc Hebdo

La France n’acceptera plus les imams détachés à partir du 1er janvier 2024

La France n’accueillera plus de nouveaux imams «détachés», c’est-à-dire envoyés par des pays tiers, qui arrivent principalement du Maghreb, à partir du 1er janvier 2024, a annoncé, ce vendredi 29 décembre 2023, le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, dans une lettre aux pays concernés par le sujet. Les imams détachés présents sur le territoire ne pourront s’y maintenir sous le statut actuel «après le 1er avril 2024».

Le Canard Libéré

Cocaïne, sport, politique et complicités: Moroccan connection

Tremblement de terre dans les milieux de la politique et du football national. Le président du WAC Said Naciri, 54 ans, a été inculpé jeudi 21 décembre dans le cadre d’une vaste affaire de trafic de drogue et mis sous mandat de dépôt à la prison de Oukacha à Casablanca. Cette issue était prévisible puisque les ennuis judiciaires de M. Naciri ont transpiré quelques semaines plus tôt dans les médias locaux. La descente aux enfers du dirigeant sportif casablancais a une relation directe avec les aveux faits à la BNPJ par l’«Escobar du Sahara », de son vrai nom El Hadj Ahmed Ben Ibrahim, le Malien, détenu au Maroc depuis 2019 pour trafic de stupéfiants. (Voir le Canard Libéré n° 750). Saïd Naciri n’est pas la seule figure à avoir maille à partir avec la justice dans ce dossier sulfureux….