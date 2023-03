La revue de presse hebdomadaire du samedi 25 mars

Candidature du Maroc au Mondial 2030. Et si c’était la bonne ?, ramadan: le mois de toutes les indigestions, médicaments génériques: Mezzour soutient la fabrication du “principe actif” au Maroc…, voici les principaux titres de la presse hebdomadaire parue ce samedi 25 mars 2023:

Telquel

Candidature du Maroc au Mondial 2030. Et si c’était la bonne ?

L e Royaume du Maroc a décidé, avec l’Espagne et le Portugal, de présenter une candidature conjointe pour abriter la Coupe du Monde 2030”. C’est à travers un message lu par Chakib Benmoussa à Kigali que le roi Mohammed VI a confirmé une rumeur qui circulait depuis maintenant plusieurs semaines. Le Maroc candidatera bel et bien une sixième fois à l’organisation du Mondial. La candidature ibéro-marocaine est la deuxième à être officialisée après celle du quatuor sudaméricain Argentine-Chili-Paraguay-Uruguay. La candidature annoncée par le souverain semble même faire office de favorite, et ce même si la collaboration ibéro-marocaine semble improvisée à la dernière minute. Mieux encore, elle ne devrait pas être inquiétée par la menace d’une triple candidature menée par l’Arabie Saoudite. Explications.

Le Canard Libéré

Ramadan: le mois de toutes les indigestions

En plus d’une baisse considérable d’activité, le ramadan, mois d’abstinence et de modération, se caractérise paradoxalement chez beaucoup de Marocains par un régime alimentaire des plus débridés. Côté télévision, le menu servi reste invariable. Fade et sans saveur. Rachid, 24 ans, s’attable tranquillement. Sans gigoter. On dirait une statue. Son père, sa mère et sa sœur sont tout aussi figés. Tous dévorent le festin des yeux en attendant la rupture du jeûne. La délivrance. Le permis de se régaler après une longue journée d’abstinence. La table est toute garnie des mets les plus exquis et des boissons les plus délicieuses. Il y a de tout. Du mlaoui farci au khlii au msammen en passant par la pastilla aux fruits de mer et l’incontournable chebbakia. Les boissons,..

Finances News hebdo

Médicaments génériques: Mezzour soutient la fabrication du “principe actif” au Maroc

Les médicaments génériques représentent aujourd’hui 40% des médicaments vendus au Maroc. En faisant la comparaison entre les princeps et les médicaments génériques, “on se rend compte qu’il n’y a pas beaucoup d’écarts de prix”, a indiqué le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour. “Mais, aujourd’hui, ce qui est le plus important, c’est d’assurer l’équilibre entre la disponibilité du médicament, son prix et l’équilibre aussi de la couverture médicale”, a-t-il noté dans un entretien à la publication. Pour développer le made in Morocco, le ministre a estimé qu’en plus de la production du générique au Maroc, la fabrication du “principe actif” doit avoir lieu dans le Royaume “pour que nous ayons de la valeur ajoutée afin de ne pas continuer à importer des principes actifs comme nous le faisons aujourd’hui”. En outre, “il faut aller chercher des relais pour mieux participer et mieux contribuer à la recherche et développement”, a-t-il ajouté.

La Nouvelle Tribune

Matériaux de construction : un potentiel annuel de 3 milliards de dollars d’exportations

Le secteur des Matériaux de construction a un potentiel annuel de 3 milliards de dollars d’exportations, un objectif réaliste qui est à portée de main de cette filière stratégique pour l’économie nationale, selon une récente étude de l’Office des Changes. « Le Maroc est en capacité de transformer une part importante de ses 21 milliards de dirhams (MMDH) d’importations de produits et matériaux de construction en production locale », souligne cette étude. Notant que le marché mondial des matériaux de construction est évalué à plus de 600 milliards de dollars par an, l’Office des changes estime qu' »un objectif réaliste à l’horizon 2026 serait d’atteindre une part de marché de 0,5%, ce qui permettra à l’économie nationale de multiplier par 6 ses exportations de matériaux de construction pour atteindre un flux annuel de l’ordre de 3 milliards de dollars ».

Maroc hebdo

Les entreprises québécoises en quête d’opportunité d’affaires au Maroc

Le développement des relations économiques entre le Maroc et le Québec fait partie des priorités du Québec, a indiqué Myriam Paquette-Côté, cheffe du Bureau de Québec à Rabat. “Nous avons au sein du bureau une personne dont le rôle est entièrement dédié à aider les entreprises du Québec à prospecter le marché marocain et identifier les opportunités d’affaires au niveau local”, a-t-elle précisé dans un entretien à la publication. “Il y aura donc certainement beaucoup de ces entreprises qui finiront par s’installer et qui voudront, peut-être, faire du Maroc leur principale plateforme pour l’Afrique”, a-t-elle ajouté. “Notre présence au Maroc a justement pour objectif de mieux connaître le pays pour pouvoir mieux coopérer avec lui”, a-t-elle noté.