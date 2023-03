La revue de presse du jeudi 23 mars

Lutte anti-terroriste, hausse du taux directeur, baisse des prix de la viande rouge… Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce jeudi:

Le Maroc « fait preuve de leadership » dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent ( Le Matin)

Le Département d’État américain a mis en avant « le leadership » du Maroc dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent, tout en mettant en exergue le partenariat entre le Royaume et les États-Unis qui englobe le volet sécuritaire. « Le Maroc a fait preuve de leadership dans les efforts de lutte contre le groupe État Islamique en Afrique », a déclaré à la presse le porte-parole du département d’État, dans le sillage de l’interpellation récente d’extrémistes affiliés à Daech par les services de sécurité marocains. « Le Maroc est un proche partenaire des États-Unis sur une série de questions de sécurité », a précisé la même source, en rappelant que l’année dernière, les deux pays ont co-organisé la réunion ministérielle de la Coalition mondiale pour vaincre Daech à Marrakech avec la participation de délégations de 85 pays.

Crédits : les banques augmentent leurs taux d’intérêt ( Le Matin)

De grandes banques ont commencé à répercuter sur les taux d’intérêt des crédits les relèvements par Bank Al-Maghrib de son taux directeur. Ces hausses qui vont jusqu’à 75 points de base concernent aussi bien les clients grand public que ceux conventionnés. Les banques devraient encore durcir leurs conditions de financement vu que la politique monétaire de la Banque centrale continue d’être restrictive.

L’incroyable envolée de l’inflation ( L’Economiste )

Les chiffres de l’inflation du mois de février, publiés par le Haut Commissariat au plan, ne sont pas bons. La hausse des prix a atteint 10,1% comparativement à la même période de l’année dernière. Un coup dur pour les ménages qu’ils relèvent de la classe moyenne ou vulnérable. Surtout que l’inflation est tirée par l’indice des produits alimentaires, lequel a pris 20,1% contre 3,6% pour le non-alimentaire. Les deux hausses du taux directeur effectuées en 2022 n’ont pas eu de grands impacts. L’on devrait attendre les prochains mois pour mesurer les répercussions de la nouvelle augmentation de 50 points de base portant le taux directeur à 3%. Pour l’heure, l’envolée des prix, laquelle se poursuit à la veille du mois de ramadan, préoccupe. Les fruits et légumes sont trop chers!

Inflation VS taux directeur: jusqu’où ira la contre-offensive de Bank Al-Maghrib? ( L’Opinion)

Après de longues délibérations, les économistes de Bank Al- Maghrib (BAM) ont tranché, à l’issue du Conseil tenu le 21 mars, en faveur d’un relèvement du taux directeur à 3%. Un chiffre que le Maroc a déjà connu pendant la période 2006- 2014. Ce nouveau tour de vis est présenté comme une façon de juguler les effets de la demande et de la consommation pour faire face à une inflation galopante qui a augmenté en février. Une décision attendue par plusieurs experts qui estiment que BAM n’a pas eu le choix au moment où toutes les banques centrales au niveau international vont dans le même sens. Or, comme l’inflation semble perdurer, ils sont nombreux à se poser des questions sur l’éventualité de nouvelles hausses du taux directeur, surtout que l’inflation demeure en partie «importée».

Viande rouge: la baisse inespérée ( Les Inspirations Éco)

Non, la viande rouge ne connaîtra pas de hausse. Au grand bonheur du consommateur, le prix de la viande rouge a enregistré une baisse sensible, et ce depuis hier. Une information que nous avons pu obtenir en exclusivité par l’interprofession. En effet, le prix de gros de la viande ovine est de 85 DH/kg, alors que celui de la viande bovine est estimé à 75 DH, soit une baisse de 10%. Ainsi, le prix de vente au détail devrait se situer à 90 DH/kg pour la viande ovine et à 85 DH pour la bovine. Un repli qui réjouit les professionnels car il est d’usage que la première semaine de Ramadan connaisse un rush avec des prix qui ont généralement tendance à s’envoler.