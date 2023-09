Monnaie nationale: forte résilience face aux chocs économiques, séisme d’Al Haouz : le secteur agricole pourrait connaître une pénurie de main-d’œuvre, construction parasismique: un chantier vital à réactualiser et à étendre…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce mercredi 13 septembre 2023:

L’Économiste

Monnaie nationale: forte résilience face aux chocs économiques

Sur la base de l’évolution de plusieurs facteurs et tenant compte de la décélération de l’inflation constatée lors des derniers chiffres du HCP, le dirham devrait continuer à bénéficier de sa résilience, sans forte volatilité, dans l’absence d’événements majeurs, c’est ce qui ressort d’une note de recherche de Valoris Securities diffusée lundi 11 septembre. Ce qui devrait théoriquement renforcer l’attractivité des investissements privés au Maroc (aussi bien locaux destinés à l’export, qu’étrangers), indiquent les analystes du bureau de recherche. A condition que le gouvernement l’accompagne via une politique fiscale plus compétitive. Pour rappel, le dirham devrait faire l’objet de la deuxième phase de la libéralisation du dirham après l’achèvement de la première phase qui s’est conclue par l’élargissement de sa fourchette de fluctuation à deux reprises (à +/-2,5%, puis +-5%).

Le Matin

Séisme d’Al Haouz : le secteur agricole pourrait connaître une pénurie de main-d’œuvre

Les dégâts matériels provoqués par le séisme qui a frappé Al Haouz sont, certes, difficiles à chiffrer pour le moment. Mais une chose est sûre, son impact sur l’économie locale sera énorme. Dans la région de Marrakech-Safi, certains secteurs économiques pourront connaître un ralentissement, à l’image du tourisme, mais aussi de l’agriculture qui peut être confrontée à un manque de main-d’œuvre.

L’Opinion

Construction parasismique: un chantier vital à réactualiser et à étendre

«Toutes les constructions qui se feront dans la zone récemment touchée par le tremblement de terre ou ailleurs au Maroc vont tenir compte de la magnitude de ce nouveau séisme qui sera dorénavant utilisée pour tout calcul de sismicité. Cela va changer un certain nombre de choses, notamment pour tout ce qui est étude pour la construction d’édifices publics», prédit le géophysicien séismologue, Mohamed Kalai Tlemcani. En attendant, force est de constater que les efforts de généralisation des normes para-sismiques ont donné leurs fruits au niveau des constructions modernes. « On a vu que tous les bâtiments en béton armé ont en général bien résisté au séisme alors que beaucoup de bâtiments en terre se sont écroulés. L’enjeu actuel est de restaurer les savoir-faire qui garantissent la solidité et la résistance des constructions en terre», souligne, pour sa part, Bah Thierno Aliou, directeur de la société Sectob, spécialisée dans le contrôle technique de la construction.

Al Bayane

Séisme d’Al Haouz : le don de sang est le moindre geste que nous puissions entreprendre envers nos frères au Maroc

Le don de sang est « le moindre geste que nous puissions entreprendre envers nos frères au Maroc », a affirmé le capitaine Fahad Abdulla Al Dosari, responsable à l’équipe qatarie qui s’est rendue dimanche à Marrakech pour contribuer aux efforts d’assistance menées dans les zones touchées par le séisme d’Al Haouz. Dans une déclaration à la presse à l’issue de cette action noble de don de sang au Centre régional de transfusion sanguine à Marrakech, Al Dosari a expliqué qu’une équipe du groupe qatari de recherche et de sauvetage s’est rendue dans le Royaume afin de contribuer aux opérations de secours menées par les autorités marocaines compétentes et ce, après une coordination au préalable avec la partie marocaine.

Libération

Séisme d’Al Haouz: l’Entraide Nationale à pied d’œuvre pour venir en aide aux sinistrés à Taroudant

L’ensemble des services de l’Entraide Nationale au niveau de la province de Taroudant travaillent d’arrache-pied pour secourir les sinistrés du séisme qui a frappé vendredi le Maroc, causant d’importantes pertes humaines et de grands dégâts matériels. Dans une déclaration à la presse, le délégué provincial de l’Entraide Nationale à Taroudant, Idriss Mhiouar a souligné que l’institution contribue efficacement aux efforts déployés pour assister les familles touchées par le séisme, assurant que toutes les équipes sont mobilisées dans le cadre du Comité de veille et de suivi pour fournir des aides aux sinistrés à travers notamment la distribution des couvertures et des denrées alimentaires nécessaires, ainsi que l’accompagnement médical et psychologique, assuré par des équipes spécialisées.

Al Alam

Séisme: réunion de la commission interministérielle chargée du déploiement d’un programme d’urgence de réhabilitation et d’aide à la reconstruction des logements détruits dans les zones sinistrées

La commission interministérielle chargée du déploiement d’un programme d’urgence de réhabilitation et d’aide à la reconstruction des logements détruits au niveau des zones sinistrées par le séisme a tenu une réunion sous la présidence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, en exécution aux Hautes Instructions Royales. La commission est en train d’élaborer une vision pour mettre en œuvre les Hautes Instructions Royales concernant la reconstruction des zones touchées et l’indemnisation des personnes sinistrées qui ont perdu leur logement, a affirmé Akhannouch, dans une déclaration à la presse à l’issue de cette réunion, notant que cette vision sera officiellement annoncée dans les prochains jours après qu’elle soit affinée courant cette semaine.