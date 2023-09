Réforme de la TVA: le patronat s’accroche à la neutralité de la taxe, Abdellatif Ouahbi Vs avocats : un nouveau bras de fer en perspective, les dossiers chauds du gouvernement…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce lundi 4 septembre 2023:

L’Économiste

Réforme de la TVA: Le patronat s’accroche à la neutralité de la taxe

«Les entreprises marocaines vivent actuellement beaucoup de difficultés, dont une grande pression sur leur trésorerie, mais elles ne baissent pas les bras. Il faudra donc leur donner les moyens de les traverser et de se développer». Cette déclaration de Chakib Alj, président de la CGEM, résume une grande partie des enjeux de la prochaine loi de finances.

Le Matin

Abdellatif Ouahbi Vs avocats : un nouveau bras de fer en perspective

Entre le ministre de la Justice et les avocats, c’est à une nouvelle confrontation qu’il faut s’attendre. Vendredi dernier, l’Association des barreaux du Maroc a publié un communiqué pour annoncer que le rapport entre les robes noires et Abdellatif Ouahbi n’était pas au beau fixe et que ce dernier n’interagissait pas avec les sollicitations du président de l’Association pour discuter des questions concernant la profession, en particulier le projet de loi devant la réglementer.

Les Inspirations Éco

Les dossiers chauds du gouvernement

Le gouvernement a du pain sur la planche lors de cette rentrée politique. L’Exécutif doit résoudre une équation difficile, dont le changement climatique, le pouvoir d’achat, l’emploi et la souveraineté alimentaire constituent les variables clés. Le gouvernement est sous presse et de grandes attentes pèsent sur lui, sur de nombreux fronts.

L’Opinion

Assassinat de jet skieurs par l’Algérie : Autopsie juridique d’un crime d’État

Le meurtre de ressortissants franco-marocains près de Saïdia a suscité une vive polémique au niveau national et international. Alors que les autorités algériennes viennent de reconnaître via un communiqué officiel de leur ministère de la défense, leur responsabilité pleine et entière dans ce double assassinat tout en essayant maladroitement de s’en dédouaner, quelles sont les voies de recours pour des justices marocaine et française ? Qu’en dit le droit international ? Et quelle incidence sur l’Algérie ?

Libération

Une véritable saignée pour les économies africaines

L’énormité des sommes perdues annuellement par l’Afrique du fait des flux financiers illicites en dit long sur l’impact négatif que représente ce phénomène sur les économies africaines et par ricochet le progrès du continent. Selon le directeur exécutif de Trust Africa, Ebrima Fall, les fonds perdus dans la fuite des flux financiers illicites s’élèvent à près de 90 milliards de dollars américains. Les flux financiers illicites, qui désignent les mouvements transfrontaliers de fonds qui sont gagnés (corruption, contrebande…), transférés (fraude fiscale…) et/ou utilisés (financement du terrorisme…) de manière illégale, selon le Fonds monétaire international (FMI), continuent ainsi de prendre de l’ampleur sur le continent africain.