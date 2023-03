La revue de presse du vendredi 31 mars

Coopération Chine-Maroc, l’avis du CESE sur les minerais stratégiques, l’artisanat marocain s’exporte bien aux USA… Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce vendredi 31 mars:

CESE: 24 minerais stratégiques et critiques indispensables aux industries 4.0 du Maroc (Le Matin)

Matières indispensables pour les industries 4.0, les minerais dits stratégiques et critiques se trouvent au cœur du nouveau modèle de développement qui table sur le développement de secteurs tels que les énergies renouvelables, le digital, la chimie verte et Power-to-X, le recyclage des déchets industriels, la mobilité durable, la défense, l’électronique et robotique et la sécurité alimentaire. Dans son avis rendu public mercredi dernier, le CESE estime que le Maroc devra définir sa propre liste de minerais stratégiques et critiques afin de concrétiser ses ambitions industrielles. En attendant, le Conseil a établi une liste préliminaire de 24 éléments qui pourra être affinée par la suite. Pour le CESE, le Royaume doit s’assurer un approvisionnement suffisant de ces minerais, dont une grande partie provient de l’import, d’autant que le contexte mondial est marqué par une forte demande.

Industrie: « Osons voir grand » (L’Economiste)

“Le Fonds Mohammed VI pour l’investissement va déployer un ensemble d’outils classiques et innovants pour les sociétés industrielles existantes ou à créer” a souligné Mohamed Benchaaboun directeur général du Fonds. Des interventions directes du fonds ou indirectes via les fonds thématiques sont prévues. D’ailleurs, un appel à manifestation d’intérêt pour le choix des gestionnaires des fonds thématiques sera bientôt lancé. Intervenant à l’occasion de la 1ère journée nationale de l’industrie, Benchaâboun anoté que “le Fonds Mohammed VI est prêt à considerer et a étudier l’ensemble des projes qui pourraient être évidemment présentés dans l’intervalle». Et d’ajouter “il faut oser voir grand pour essayer de conquérir des marchés à l’échelle mondiale. Et nous sommes là pour vous accompagner par l’ensemble des outils innovants”.

Les Etats-Unis, premier marché de l’artisanat marocain (L’Opinion)

Accaparant une part de 44% des exportations de l’artisanat «Made in Morocco», les Etats-Unis montrent un engouement manifeste pour les produits marocains, marquant une progression de 9 points, soit une évolution d’environ 79%, suivis par la France (15 %), soit une croissance de 32% en comparaison avec janvier 2022, tandis que seuls 9% de ce volume reviennent aux pays arabes, qui enregistrent toutefois une amélioration de 29%. C’est ce qui ressort des statistiques récentes du ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire. Deuxième secteur employeur du Royaume, l’artisanat fournit le travail à un total de près de 2,4 millions de personnes, dont 17% travaillent dans l’artisanat «à fort contenu culturel», soit environ 420.000 artisans.

Inflation: du jamais vu depuis 1991! (Les Inspirations Éco)

Il faut remonter à plus de 30 ans, en 1991 (7,99%), pour retrouver un niveau d’inflation aussi haut. Et la surchauffe devrait se poursuivre. En février dernier, l’indice des prix à la consommation s’élevait à 10,1% avec un pic de 20% pour les produits alimentaires. Selon Bank Al-Maghrib, dont la récente hausse du taux directeur lui a valu des critiques, cette surchauffe devrait se poursuivre. La Banque centrale prévoit un taux de 9,1% à la fin du premier trimestre. Pour les principales banques centrales de la planète , une faible hausse régulière du niveau général des prix, c’est-à-dire la stabilité des prix, est l’objectif principal. Bank Al-Maghrib se fixe comme cible une inflation de l’ordre de 2%, par an. On est très loin de 0,68 % enregistré en 2012.

La coopération bilatérale au centre d’entretiens entre Mayara et l’ambassadeur de Chine au Maroc (Maroc Le Jour)

Le président de la Chambre des Conseillers, Enaam Mayara s’est entretenu au siège de la Chambre, avec l’ambassadeur de la République Populaire de Chine au Maroc, Li Changlin, des moyens de renforcer la coopération bilatérale notamment dans le domaine parlementaire. Au cours de cet entretien, les deux parties ont passé en revue des questions internationales et régionales d’intérêt commun, mettant en exergue la profondeur et la solidité des relations stratégiques liant le Royaume du Maroc et la Chine qui ont connu une nouvelle ère depuis la visite historique qu’avait effectuée SM le Roi Mohammed VI à Pékin en 2016, indique un communiqué de la Chambre des Conseillers.