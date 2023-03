La revue de presse du jeudi 30 mars

Prêt de la BM à la commune de Casablanca, la feuille de route royale pour l’industrie, vers une baisse des prix des carburants… Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce jeudi 30 mars:

Ramallah: l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif organise le 1er Forum des journées libres (Maroc Le Jour)

L’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif a organisé, à Ramallah, la première édition du Forum des journées libres, avec la participation de personnalités palestiniennes, arabes et étrangères. Le directeur chargé de la gestion de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, Mohamed Salem Cherkaoui, a affirmé que l’Agence tient toujours sur son engagement à défendre le peuple d’Al-Qods et ses institutions, ajoutant que la bonne réputation et la crédibilité que l’agence a acquises a rendu les Maqdessis optimistes quant à cette institution, qui exprime la volonté de la nation de préserver la Ville Sainte et son développement.

Industrie: feuille de route royale (L’Economiste)

C’est l’un des principaux mécanismes pour la garantie de la souveraineté industrielle, alimentaire… La relance du secteur industriel passe par le déploiement d’une nouvelle génération de projets, en phase avec les évolutions au niveau mondial. La conjoncture difficile actuelle cristallise notamment par l’apparition de zones de conflits. Ce qui a directement impacté les chaînes d’approvisionnement au niveau mondial. D’où l’importance pour le Maroc de se positionner afin de grignoter de nouvelles parts de marché, dans différents secteurs, mais surtout pour garantir la souveraineté industrielle. Dans la lettre royale adressée aux participants à la journée nationale de l’industrie, tenue à Casablanca, le Souverain a appelé «l’industrie nationale à renforcer davantage la production locale», Dans cette lettre lue par le ministre de l’Industrie, Ryad Mezzour, le Souverain a insisté sur l’importance de cette démarche pour le renforcement des capacités du pays à faire face aux chocs externes, mais également pour muscler davantage la compétitivité des différentes filières.

Crypto-monnaie: nouvel eldorado pour les cyber-arnaqueurs! (L’Opinion)

Alors qu’elles sont officiellement interdites, les crypto-monnaies suscitent l’engouement chez les Marocains qui se laissent souvent berner par des arnaqueurs. Selon le Crypto crime report 2023, publié par la plateforme de données blockchain, Chainalysis, le Royaume se trouve en tête des pays cibles d’escroqueries à la crypto dans la région MENA. Les internautes marocains sont victimes de principalement deux types d’arnaques: l’escroquerie aux cadeaux et l’escroquerie à l’investissement. Les premières victimes de ces pratiques sont les jeunes, manipulés par des gourous qui leur font miroiter des gains colossaux et une vie de luxe. En réalité, il s’agit de montages frauduleux estimés à des milliards de dollars. En l’absence de cadre législatif, les victimes marocaines ne peuvent avoir recours à la justice. L’intervention des autorités est plus que jamais nécessaire pour mettre fin à ces pratiques.

Minerais stratégiques: le CESE appelle à explorer le « Mont Tropic » (L’Opinion)

Sur la base de quinze auditions et plusieurs visites de terrain, le Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE) a livré les conclusions de son étude sur les minerais dits «stratégiques et critiques», relevant les atouts et les défis de cette filière, jugée capable de contribuer au développement de la souveraineté industrielle pourvu qu’elle bénéficie d’une politique proactive. Pour le président du Conseil, Ahmed Reda Chami, les minerais en question sont d’autant plus importants qu’ils sont indispensables pour relever la bataille de la transition énergétique par le biais de l’industrie. Le CESE appelle ainsi au développement de cet atout «majeur» pour la souveraineté industrielle.

Carburants: léger repli des prix à la pompe début avril (Les Inspirations Éco)

Jusqu’ici, il était quasiment impossible de tabler sur une baisse ou une hausse. Après plusieurs semaines d’incertitude, l’horizon s’éclaircit concernant les prix des carburants. En effet, les prix à la pompe baissent de quelques centimes par litre dès la prochaine quinzaine, qui commence le 1er avril, et ce selon les compagnies pétrolières, nous informe Mostapha Labrak, expert et directeur général d’Energysium. Selon lui, la fin de l’hiver y est pour quelque chose. Mais ce n’est pas tout. Celle-ci est également le fruit de la baisse du dollar face aux autres monnaies concurrentes. Il s’agit de petites baisses qui, dans d’autres circonstances, n’auraient pas été l’occasion de s’enflammer. Mais en ces temps de vaches maigres, où le moindre dirham compte, 30 centimes de moins sur les prix à la pompe, ce n’est pas négligeable.

Maroc/Banque Mondiale: l’accord de prêt de la Commune de Casablanca signé (Les Inspirations Éco)

L’accord de prêt et celui de garantie relatifs au financement additionnel du Programme d’appui à la Commune de Casablanca, qui est financé par la Banque mondiale, ont été signés pour un montant de 94,7 millions d’euros. La documentation juridique a été signée lors d’une cérémonie présidée par Nadia Fettah, ministre de l’Economie et des finances, aux côtés de Jesko Hentschel, directeur Pays au Bureau régional du Département Maghreb, Moyen-Orient et Afrique du Nord à la Banque Mondiale, et de Nabila Rmili, présidente de la commune de Casablanca.