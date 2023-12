Décisions de justice: les nouveaux délais seront-ils tenables?, éducation nationale : suspension des grèves, un dénouement à confirmer, indice de développement des TIC : le Maroc classé 1er en Afrique…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce lundi 25 décembre 2022:

L’Économiste

Décisions de justice: les nouveaux délais seront-ils tenables?

Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire vient de rendre public un arrêté fixant des délais indicatifs pour chaque type d’affaire instruite par les tribunaux. Un texte qui intervient après une étude réalisée récemment par une commission interne chargée d’examiner l’état réel des délais de prise de décisions en se basant sur la moyenne de chaque type d’affaire. L’étude a finalement abouti à un certain nombre de conclusions. Parmi ces dernières, figure le déficit des tribunaux en ressources humaines. Un problème qui avait déjà été porté à la connaissance du ministère de la Justice par le Conseil, notamment à travers la publication de rapports d’activité périodiques. Ainsi, il faudrait recruter plus de 1.000 substituts au niveau des parquets, sans parler des juges de siège. Faute de recrutements, le déficit est toujours là et les tribunaux sont obligés de s’y faire. Le personnel recruté en grand nombre par rapport au passé (505 postes budgétaires en 2023 contre 250 en 2022) ne comble par les carences en ressources humaines, d’autant plus que cet effort d’embauche est neutralisé par les départs à la retraite.

Le Matin

Éducation nationale : suspension des grèves, un dénouement à confirmer!

Pour la première fois depuis deux mois et demi, le secteur de l’éducation nationale ne connaîtra pas de grève cette semaine. C’est du moins ce qui ressort des déclarations des cinq syndicats engagés dans les négociations avec la commission ministérielle tripartite. Trois de ces formations syndicales intensifiaient dimanche les concertations dans le cadre de leurs conseils nationaux en vue de se prononcer au sujet du nouveau statut unifié et parvenir ainsi à un accord qui mettrait fin à une crise qui n’a que trop duré. La Fédération nationale de l’éducation-orientation démocratique, qui a rejoint le dialogue vendredi dernier, a appelé elle aussi ses affiliés, y compris les cinq principales coordinations, à suspendre tout mouvement de protestation et d’attendre les résultats des pourparlers en cours, qui pourraient déboucher sur un accord final. Selon les sources du journal, un accord était donné pour imminent dimanche en fin de journée. Un optimisme que partageait le ministre de l’Éducation nationale, Chakib Benmoussa. L’espoir est permis, mais la partie est loin d’être gagnée, compte tenu de la multiplicité des acteurs impliqués.

L’Opinion

Reconstruction post-séisme : la Commission Européenne adopte un appui budgétaire de 177 millions d’euros en faveur du Maroc

La Commission Européenne a adopté un appui budgétaire d’un montant de 177 millions d’euros en faveur du Maroc, en soutien au « Programme intégré de reconstruction et de modernisation globale des zones sinistrées 2024-2028 », élaboré par les autorités marocaines suite au séisme d’Al Haouz, survenu le 8 septembre 2023. Par ailleurs, dans le cadre d’un effort conjoint entre l’UE et la Banque Européenne d’Investissement (BEI), cette dernière s’est engagée à prêter 1 milliard d’euros sur 5 ans (montant garanti par l’UE) afin d’aider le Maroc dans son programme de reconstruction post-séisme, souligne un communiqué de la Commission Européenne. Le prêt, qui est actuellement en cours d’évaluation, pourrait être utilisé pour reconstruire des écoles, des routes et des hôpitaux intégrant des infrastructures durables et résilientes au climat, ajoute la même source.

Al Bayane

L’Instance chargée de la révision du Code de la famille recueille les visions de l’Association des barreaux du Maroc, du secrétariat-greffe et de l’Association Massar

L’Instance chargée de la révision du Code de la famille a recueilli, lors de trois séances d’audition distinctes, les visions des représentants de l’Association des barreaux du Maroc (ABAM), du secrétariat-greffe et de l’Association Massar. Ces réunions s’inscrivent dans le cadre des consultations et auditions menées par l’Instance avec les différents acteurs concernés, conformément à la teneur de la Lettre Royale adressée au Chef du gouvernement pour la révision du Code de la famille. Dans une déclaration à la presse, le président de l’ABAM, Mohamed El Hamidi, a indiqué que les propositions présentées devant l’Instance chargée de la révision du Code de la famille reposent essentiellement sur le principe de la citoyenneté et appellent à réaliser l’égalité au sein de la famille, toutes composantes confondues.

Libération

Indice de développement des TIC : le Maroc classé 1er en Afrique

Le Maroc arrive en tête du classement de l’Indice de Développement des Technologies de l’Information et de la Communication (IDI) de l’Union Internationale des Télécommunications (UIT), avec un score de 85,1, selon le dernier rapport de l’organisme au titre de l’année 2023. Ce score dépasse la moyenne mondiale située à 72,8 sur 100, ainsi que la moyenne en l’Afrique située à 47,4, ressort-il de ce rapport intitulé « Mesurer le développement numérique : l’indice de développement des TIC 2023 ».

Assahra almaghribia

Le Bureau exécutif du Conseil des ministres arabes de l’information salue le rôle de SM le Roi au service d’Al-Qods et de la cause Palestinienne

Le Bureau exécutif du Conseil des ministres arabes de l’information relevant de la Ligue des États arabes a salué à Tripoli, le rôle de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, au service de la Ville Sainte et de la cause Palestinienne. Dans une résolution à l’issue de ses réunions, le Bureau exécutif a appelé les médias arabes à mettre en exergue les efforts déployés par l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, l’organe exécutif du Comité Al-Qods que préside Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dans la défense et le soutien à la ville d’Al-Qods et à la cause Palestinienne.