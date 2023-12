Epargne: la protection s’accélère, FNSRMP fustige les accusations du président du Conseil de la Concurrence, COP28 : participation remarquée de la commune de Casablanca…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce lundi 11 décembre 2023:

L’Économiste

Epargne: la protection s’accélère

Très attendu par la communauté financière, le rapport annuel de l’Autorité marocaine des marchés de capitaux (AMMC) revient sur les principaux événements qui ont marqué le marché des capitaux durant l’exercice écoulé mettant en avant les réalisations de l’Autorité dans le cadre du plan stratégique 2021-2023, à travers une série de mesures visant à dynamiser les marchés, à offrir un marché alternatif aux PME et à développer le marché des capitau.

Le Matin

Maroc – EAU : les enjeux économiques majeurs de la visite de S.M. le Roi Mohammed VI

Mohamed Badine El Yattioui, professeur d’études stratégiques au Collège de Défense nationale des Émirats arabes unis, partage sa vision sur la visite Royale de S.M. le Roi Mohammed VI à l’État des Émirats arabes unis. Cette rencontre a ouvert de vastes horizons économiques avec des accords touchant divers secteurs tels que le tourisme, l’énergie, les infrastructures portuaires et aéroportuaires. Le Dr El Yattioui souligne l’importance stratégique de cette visite, illustrant la consolidation de liens solides et durables entre les deux nations, tout en évoquant l’influence géopolitique, le développement africain et l’essor économique consécutifs à cette coopération.

Al Bayane

FNSRMP fustige les accusations du président du Conseil de la Concurrence

Dans un communiqué rendu public, le FNSRMP estime que les accusations en filigrane du président s’inscrivent aux antipodes des dispositions de la loi suprême de la nation qui dispose dans son article 12 que « les associations intéressées à la chose publique et les organisations non gouvernementales, contribuent, dans le cadre de la démocratie participative, à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des décisions et des projets des institutions élues et des pouvoirs publics. La même source met également l’accent sur le contenu de l’article 13 stipulant que « les pouvoirs publics œuvrent à la création d’instances de concertation, en vue d’associer les différents acteurs sociaux à l’élaboration, la mise en œuvre, l’exécution et l’évaluation des politiques publiques». Comme quoi, les déclarations du président du Conseil de la concurrence accusant le FNSRMP de « privilégier la polémique », n’ont aucun sens voire infondées, laisse entendre le communiqué.

Libération

Albares au Maroc. Pour la mise en application de la feuille de route maroco-espagnole

Le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, entamera cette semaine une visite officielle au Maroc pour mettre en application «la feuille de route» adoptée en avril 2022 lors de la réunion historique entre S.M le Roi Mohammed VI et le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a rapporté le quotidien espagnol El Pais. «Le ministre des Affaires étrangères, José Manuel Albares, se rendra cette semaine au Maroc, dans le cadre de son premier déplacement officiel lors de la nouvelle législature.

Aujourd’hui le Maroc

COP28 : Participation remarquée de la commune de Casablanca

Un communiqué du Conseil de la commune de Casablanca indique que l’engagement de la métropole envers mes questions climatiques se manifeste à travers la concrétisation des actions prévues dans le Plan d’Action Communal 2022-2026, affirmant ainsi le rôle central de la ville dans la transition vers un avenir plus vert, équitable et intelligent. A cette occasion, la délégation casablancaise, conduite par la présidente du conseil de la commune, Nabila Rmili, s’est impliquée activement dans les discussions climatiques en soulignant le rôle crucial joué par collectivités territoriales dans les efforts visant l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre (GES) et la décarbonation.

L’Opinion

Agriculture: Record des exportations de melon vers l’Espagne

Le Maroc, acteur clé du secteur agricole mondial, continue de s’imposer en tant que principal marché d’approvisionnement en produits agricoles, pour plusieurs pays. Profitant des relations économiques avancées avec le Maroc, le voisin ibérique a importé 13.800 tonnes de melon depuis le Maroc en 2023, permettant aux exportateurs marocains de générer un chiffre d’affaires de 10 millions de dollars. C’est ce qui ressort d’un rapport du site spécialisé East-Fruit.