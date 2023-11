Réforme de la TVA: les finances tablent sur une baisse des prix, exportations : l’insolente accélération de l’automobile, les cartes de l’exécutif pour séduire les investisseurs…, voici les principaux titres la presse nationale parue ce jeudi 2 novembre 2023:

L’Économiste

Réforme de la TVA: les finances tablent sur une baisse des prix

«La réforme de la TVA n’a pas pour objectif de financer la protection sociale, mais vise surtout à instaurer le principe de neutralité de cette taxe en unifiant les taux et en élargissant le champ de l’exonération aux produits de base de grande consommation». C’est la réponse livrée par Nadia Fettah, ministre de l’Economie et des Finances, aux membres de la Commission des finances et du développement économique à la première Chambre du Parlement. Depuis vendredi dernier, la Commission a enchaîné les réunions sur le projet de loi de finances 2024. Un texte qui introduit de nouvelles mesures en particulier par rapport à la TVA. Si le champ des exonérations a touché plusieurs produits de grande consommation, il n’en reste pas moins que la hausse de la TVA sur l’eau, l’électricité, l’assainissement, le sucre… inquiète.

Le Matin

Exportations : l’insolente accélération de l’automobile

Les échanges extérieurs du Maroc à fin septembre ont été marqués par une baisse des importations plus nette (-4%) que celle des exportations (-1,6%). Ce qui s’est traduit par un allègement de 7,2% à 215,78 milliards de DH du déficit commercial. Le secteur automobile continue de tracter les exportations alors que les phosphates et dérivés font les frais d’une baisse des cours après la nette hausse de 2022, selon les derniers chiffres de l’Office des changes.

L’Opinion

Les cartes de l’exécutif pour séduire les investisseurs

Tout comme l’année dernière, la grande surprise du Projet de Loi de Finance 2024 est incontestablement l’effort d’investissement global du secteur public qui s’élève à 335 milliards de dirhams (MMDH). Outre l’Éducation et la Santé, l’Exécutif a mis le paquet sur d’autres secteurs stratégiques tels que l’eau, les énergies renouvelables ou encore l’hydrogène vert, qui se profilent aujourd’hui comme des booster pour l’économie nationale. Aujourd’hui, le gouvernement vise à attirer les investissements étrangers via ces niches dont les potentialités sont plus que prometteuses. Si la nouvelle Charte de l’investissement est la principale carte de l’Etat pour accrocher les investisseurs, le PLF 2024 prévoit également des mesures incitatives dont l’impact sera notable.

Libération

La masse monétaire progresse de 7,5% en septembre dernier

La masse monétaire (agrégat de monnaie M3) a progressé, en glissement annuel, de 7,5% en septembre 2023, après 6,7% en août, selon Bank Al-Maghrib (BAM). Cette évolution recouvre une accélération de la croissance des créances nettes sur l’Administration Centrale de 8,3% à 9,4% et une décélération des progressions des avoirs officiels de réserve de 6,2% à 4,2% et du crédit bancaire au secteur non financier de 2,5% à 2,3%, précise BAM dans son bulletin sur les statistiques monétaires du mois de septembre 2023. L’accélération du rythme de progression annuelle de l’agrégat M3 reflète principalement l’accélération de la croissance des détentions des agents économiques en titres d’Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) monétaires de 16,9% à 28,1% et de la circulation fiduciaire de 11,6% à 12,8%, relève la Banque centrale.

Al Massae

Plus de 27 tonnes de résine de cannabis saisies en trois mois

Les efforts fournis par la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans la lutte contre le trafic de drogues, en collaboration avec d’autres services sécuritaires, principalement la Direction générale de la surveillance du territoire, semblent porter des fruits. Selon un bilan de la DGSN, les différentes interventions effectuées entre le début du mois d’août et le 23 octobre 2023 ont permis la saisie de plus de 27 tonnes de résine de cannabis et de ses dérivés, en plus de 1.423 kilogrammes de cocaïne et 101.123 comprimés psychotropes.

Al Ittihad alichtiraki

Nairobi: OCP Africa présente ses solutions pour une meilleure sécurité alimentaire

Des solutions innovantes pouvant révolutionner les pratiques agricoles ont été exposées par OCP Africa, filiale du Groupe OCP, lors de la Conférence africaine sur les technologies agricoles 2023 (30 octobre – 3 novembre à Nairobi). Lors de cette conférence qui se tient sous le thème « la résilience agricole grâce à l’innovation, » OCP Africa a présenté aux participants et aux visiteurs des solutions permettant d’assurer une meilleure sécurité alimentaire et une agriculture durable. La caravane de l’OCP a été l’occasion de mettre en avant le rôle des tests et des analyses de sol dans l’amélioration de la productivité et de l’exploitation agricoles. L’événement a également été l’occasion de démontrer comment les solutions d’OCP Africa peuvent augmenter les rendements et contribuer à la sécurité alimentaire dans la région.