Les routiers réclament une TVA à 10%; Sécurité hydrique: le budget en hausse ; 180 nouveaux centres de contrôle technique des véhicules à créer; Bientôt un réseau électrique géant entre le sud et le centre du Maroc; Aide sociale directe: le seuil d’admission bientôt fixé par le gouvernement … Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce vendredi.

L’Economiste

Les routiers réclament une TVA à 10%

La Fédération du transport et de la logistique, affiliée à la CGEM, vient d’adresser un mémorandum au gouvernement. Elle explique les implications du passage d’un taux de TVA de 14% à 20% en 2026. Le changement de barème devrait grever la rentabilité des sociétés transparentes et favoriser plutôt l’informel. Par ailleurs, l’augmentation de la TVA ne devrait pas générer plus d’une centaine de millions de DH de recettes additionnelles. Par conséquent, les opérateurs proposent plutôt de ramener le tarif à 10% au lieu de 14% actuellement.

L’Economiste

Sécurité hydrique: le budget en hausse

Sécheresses successives, changement climatique… La sécurité de l’eau est importante et le gouvernement place l’efficacité de la gestion des ressources en eau parmi les priorités. Et un budget conséquent Interconnexion entre sys CETTE année a été marquée par la poursuite de la réalisation du projet de y est consacré. Ainsi, conformément aux instructions royales visant à accélérer le Programme national pour l’approvisionnement en eau potable et l’irrigation 2020-2027 et à en actualiser la consistance, un investissement supplémentaire important lui a été consenti. Čela a permis de porter le budget global de 115 à 143 milliards de dirhams. Et un crédit de plus de 18 milliards de dirhams est programmé au titre de l’année 2024, soit une augmentation de plus de 5 milliards de dirhams par rapport à l’année 2023.

Le Matin

Budget 2024 : près de 4,06 milliards de dirhams pour la culture, la jeunesse et la communication

Le projet de budget du ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, pour l’exercice 2024, a connu une hausse de 200 millions de dirhams par rapport à 2023. Incluant le coût du personnel, du matériel et de l’investissement, ce budget est de près de 4,06 milliards de dirhams. Dans le détail, le département de la Communication se verra allouer près de 1,58 milliard de dirhams, celui de la Culture près de 1,15 milliard et celui de la Jeunesse près de 1,33 milliard. À noter que le ministère prépare une stratégie globale pour les secteurs de la jeunesse, de la culture et de la communication qui s’étale sur la période 2024-2026. Cette stratégie s’articule autour de sept axes : les axes culturels concernent la protection et la valorisation du patrimoine culturel national, matériel et immatériel, l’amélioration de l’attractivité et de l’accès aux équipements culturels, la promotion d’une industrie culturelle efficace et le renforcement des systèmes de gouvernance.

Le Matin

180 nouveaux centres de contrôle technique des véhicules à créer

Le ministère du Transport et de la logistique s’apprête à lancer un appel d’offres pour la création de 180 nouveaux centres de contrôle technique des véhicules. Objectif : faire passer leur nombre de 420 à 600. Cependant, cette expansion suscite des préoccupations quant à la viabilité de nombreux centres existants, ainsi que la qualité des contrôles. L’absence d’outils de régulation efficace est l’une des contraintes du secteur, entraînant des disparités régionales.

Le Matin

Bientôt un réseau électrique géant entre le sud et le centre du Maroc

L’ONEE envisage de réaliser une liaison électrique très haute tension d’une puissance de 3 gigawatts entre le sud et le centre du Maroc, dont la première phase sera mise en service en 2026. Ce mégaprojet, sur environ 1.400 km, permettra d’évacuer les énergies renouvelables et de sécuriser davantage l’alimentation en énergie électrique des provinces du Sud. Un appel à manifestation d’intérêt pour la préqualification des candidats vient d’être lancé.

L’Opinion

Administration et services: plus de 8 400 réclamations déposées à fin septembre

Le nombre de réclamations reçues des citoyens par divers canaux dédiés, à cet effet, a enregistré une légère baisse de 1,5%, atteignant 8.441 cas et pétitions au 20 septembre 2023, contre 8.565 au cours de la même période de l’année 2022. C’est ce qu’a indiqué le ministère de l’Intérieur dans un rapport au titre de l’exercice de 2023. Selon le même document, le ministère de l’Intérieur, à travers l’Inspection Générale de l’Administration Territoriale (IGAT), a accordé la plus grande attention aux réclamations et doléances des citoyens, qu’elles soient reçues directement ou par l’intermédiaire de divers services administratifs, ou des ambassades, des consulats du Royaume à l’étranger, ou via le Portail national des réclamations, ou de l’Institution du Médiateur du Royaume.

Al Bayane

Statut unifié des enseignants: le PPS appelle à trouver des « solutions rapides » pour éviter “tout impact grave” sur l’année scolaire

Le bureau politique du PPS a souligné le caractère positif de la rencontre qui a réuni le Chef du gouvernement avec les syndicats de l’enseignement les plus représentatifs, sur la base d’un engagement commun de poursuivre le dialogue dans la perspective de trouver “les solutions appropriées aux problèmes en suspens” liés au statut unifié des enseignants. Dans un communiqué rendu public à l’issue de sa réunion tenue mardi, le bureau politique du parti du Livre a appelé à “traduire cette disponibilité en solutions rapides ayant des effets positifs sur les conditions des travailleurs de l’enseignement”. Il a également lancé un appel fort à toutes les parties concernées pour qu’elles traitent cette question vitale “avec sérieux et responsabilité”, afin de “préserver le droit de tous les enfants du peuple à la scolarité dans les écoles publiques, à une réussite normale de leur scolarité” et à “éviter tout impact grave sur l’année scolaire”.

L’Opinion

Aide sociale directe: le seuil d’admission bientôt fixé par le gouvernement

Le Secrétaire général du parti de l’Istiqlal, Nizar Baraka, a indiqué que le programme social d’aide directe marque un acquis social important pour consolider les principes de citoyenneté dans l’optique d’assurer à la fois une justice sociale qui profite à tous les méritants et un développement économique durable. Il a expliqué que ce programme, qui sera activé dès la fin de décembre 2023, est basé sur un système de ciblage. Il permettra à 60% des familles qui sont actuellement hors du radar des régimes de sécurité sociale de bénéficier d’un soutien financier mensuel de pas moins de 500 dirhams. Pour en bénéficier, il suffit que la famille soit inscrite dans le Registre National de la Population (RNP) et le Registre Social Unifié (RSU), et que l’indicateur de la famille dans le RSU soit inférieur au seuil d’admission, lequel n’est pas encore connu. “Le seuil n’est pas encore fixé par le gouvernement. Il fera objet d’un décret qui sera publié prochainement « , a-t-il annoncé