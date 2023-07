Immobilier: le mode opératoire de la demande d’avis préalable ; Aéronautique: la filière marocaine dans les radars ; Akhannouch fait le point sur les préparatifs des assemblées annuelles de la BM et du FMI ; L’hydrogène turquoise,l’option prometteuse pour la décarbonation de l’industrie et des transports, en complément de l’hydrogène vert ; Le secrétaire général du Congrès national populaire d’Al-Qods salue le rôle du Maroc en faveur d’Al-Qods… Voici une sélection de sujets traités par la presse nationale ce mardi 25 juillet.

L’Economiste

Immobilier: le mode opératoire de la demande d’avis préalable

La loi de finances 2023 a introduit le rescrit fiscal en matière d’IR sur profit foncier. Le principe pour les cédants consiste à demander à la Direction générale des impôts (DGI) l’avis préalable concernant les éléments de détermination du profit foncier net imposable et le montant de l’impôt correspondant ou éventuellement l’exonération. Un peu plus de trois semaines après l’entrée en vigueur du dispositif, l’administration vient d’en publier le mode d’emploi. Le guide pratique traite des étapes concernant la cession de biens immeubles ou des droits réels s’y rattachant jusqu’au dépôt de la déclaration de l’IR/profits fonciers en passant évidemment par l’adhésion via la plateforme Simpl. Le guide prévoit également un recueil de questions-réponses sur la demande de l’avis préalable en matière d’IR/profits fonciers.

L’Economiste

Aéronautique: la filière marocaine dans les radars

“Le niveau de maturité acquis depuis plus de 20 ans d’existence de l’écosystème aéronautique permet au Maroc d’attirer de nouveaux métiers à plus haute valeur ajoutée et ce, depuis des marchés plus diversifiés et matures tels que les Etats-Unis. le Canada…”, soutient Maria Filali, directeur général du GIMAS (Groupement des industries marocaines aéronautiques et aérospatiales). Citée par la banque d’affaires Atlas Capital, la même dirigeante du GIMAS se dit optimiste par rapport à l’avenir du made in Maroc dans ce secteur stratégique: “Plus que jamais, la rareté des ressources et la décarbonation positionnent le Maroc comme base idéale de développement aéronautique”. Si le taux d’intégration locale dépasse depuis quelque mois les 40%, la croissance annuelle du secteur est de l’ordre de 17% durant la période 2017-2020.

Le Matin

Assemblées annuelles de la BM et du FMI : Akhannouch fait le point sur les préparatifs

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a présidé à Marrakech la troisième réunion du Comité national de pilotage pour l’organisation des assemblées générales annuelles du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Le Chef du gouvernement, accompagné des membres du comité de pilotage, a effectué une visite dans les espaces devant abriter ces manifestations, afin de prendre connaissance sur place de l’état d’avancement des préparatifs et s’assurer de la capacité des infrastructures mises en place à accueillir les participants dans les meilleures conditions. Il a mis en exergue à cette occasion le rayonnement acquis désormais par le Royaume en abritant des manifestations mondiales de renom, rappelant les réalisations qui ont été accomplies en termes d’infrastructures et de projets structurants, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI.

L’Opinion

L’hydrogène turquoise, une solution d’avenir

L’hydrogène turquoise est perçu comme une option prometteuse pour la décarbonation de l’industrie et des transports, en complément de l’hydrogène vert. Alors que le Royaume s’est positionné comme producteur et exportateur d’hydrogène vert, d’autres couleurs d’hydrogène existent en fonction de leur processus de production. L’hydrogène turquoise est produit par plasmolyse du méthane, un procédé qui décompose le méthane en hydrogène et en carbone solide, sans émission de CO2. Cet hydrogène se distingue par sa neutralité en émission de CO2 et son efficacité énergétique. En comparaison avec l’hydrogène vert, le processus de plasmolyse du méthane nécessite beaucoup moins d’énergie pour produire la même quantité d’hydrogène. Cette technologie de rupture offre un coût compétitif proche de celui de l’hydrogène gris, sans les émissions de C02.

L’Opinion

Moussem Moulay Abdallah Amghar: près de 4 millions de visiteurs attendus pour l’édition 2023 début août

L’édition 2023 du moussem Moulay Abdellah Amghar, rendez-vous phare de la région des Doukkala, prévu du 4 au 11 août sous le haut patronage de SM le Roi, verra la participation de quelque 2000 cavaliers, et devra attirer près de 4 millions de visiteurs, selon les organisateurs. Initiée par la commune de Moulay Abdellah, cette manifestation culturelle, considérée comme l’une des plus importantes au Royaume, met en valeur le patrimoine immatériel, la tradition séculaire et l’attachement des habitants de la province des Doukkala à leurs origines et traditions, a indiqué Mehdi El Fathemy, président de la commune, lors d’un point de presse jeudi soir à El Jadida.

Assahra almaghribia

Un responsable palestinien salue le rôle du Maroc en faveur d’Al-Qods

Le secrétaire général du Congrès national populaire d’Al-Qods, le général Bilal Al-Natsheh, a salué, à Ramallah, le rôle du Royaume du Maroc en faveur d’Al-Qods, notamment à travers l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif qui met en œuvre une série de projets importants pour renforcer la résilience des habitants de la ville d’Al-Qods. Lors d’une rencontre avec l’ambassadeur du Maroc en Palestine, Abderrahim Meziane, le général Al-Natsheh a souligné l’importance de poursuivre la coopération entre le Congrès national populaire d’Al-Qods, l’Agence Bayt Mal Al-Qods et l’ambassade du Royaume à Ramallah, au service du peuple palestinien et de sa juste cause.

Libération

Dardouri expose à Dakar les objectifs et le bilan positif de l’INDH

Les objectifs et le bilan positif de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), en tant que chantier royal lancé le 18 mai 2005 par le Roi Mohammed VI, ont été présentés à Dakar, lors du colloque international de solidarité avec les communes et les maires impactés par la crise sécuritaire au Burkina Faso, au Mali et au Niger, tenu avec la participation du Maroc comme invité d’honneur. S’exprimant à l’ouverture de cet événement de deux jours, qui se tient sous le thème « Ensemble pour plus de solidarité et de compassion agissantes avec les communes du Sahel », le Wali-Coordonnateur de l’INDH, Mohamed Dardouri a souligné que cette initiative, qui vise à préserver la dignité et améliorer les conditions de vie, place la promotion du capital humain au centre de ses objectifs.