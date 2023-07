Nouveau coup de pouce aux startups: Tamwilcom, vient de lancer un appel à manifestation d’intérêt pour la sélection de nouveaux incubateurs de startups ; Le chantier des Cités des métiers et des compétences connaît quelques couacs ; L’ONSSA enclenchera ainsi une vaste opération de recensement de ces plateformes à l’échelle nationale avant de les soumettre à un agrément phytosanitaire… Voici quelques thèmes développés par la presse nationale ce mercredi.

L’Economiste

Coup d’accélérateur à l’accompagnement des startups

La Société nationale de garantie et de financement de l’entreprise (SNGFE), qui agit sous sa bannière commerciale Tamwilcom, vient de lancer un appel à manifestation d’intérêt pour la sélection de nouveaux incubateurs de startups. Les entités qui seront sélectionnées auront pour mandat de mettre en œuvre des programmes d’accompagnement ciblant les startups et autres porteurs de projets innovants et qui sont encore aux stades de l’idéation, de l’incubation ou de pré-accélération. Ce qui devrait leur permettre d’accroître leurs chances de succès et de devenir des créateurs de valeurs et d’emplois. Le segment accélération fera ultérieurement l’objet d’une offre de financement dédiée. L’appel à manifestation d’intérêt a pour ambition de dénicher une vingtaine de nouvelles structures d’accompagnement qui auront pour mandat d’intervenir au niveau de l’un des trois stades d’évolution des startups. Les incubateurs qui seront sélectionnés devront relever le défi de contribuer à l’émergence d’environ 800 startups au cours des cinq prochaines années.

L’Economiste

Bureaux de conseil et d’ingénierie: La refonte du système d’agrément est lancée

La 1re étape vers la refonte du système actuel d’agrément des bureaux de conseil et d’ingénierie (BCI) est enfin entamée. Son évaluation a, en effet, été lancée lundi 3 juillet dernier à Rabat, via une journée de communication autour de l’écosystème dans lequel évolue la profession depuis plus de 20 ans.

L’Economiste

Cité des métiers et compétences: où en sont réellement les chantiers

Piloté par l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT), le chantier des Cités des métiers et des compétences connaît quelques couacs. Les travaux de construction de quatre cités de ce programme sont à l’arrêt depuis 2022. Il s’agit de Draa-Tafilalet, de Fès-Meknès, de Marrakech-Safi et de Guelmim Oued Noun. «Les travaux ont été suspendus en raison de la défaillance des titulaires des marchés, à savoir les sociétés Oulad Zerrad et Ahma», révèle l’OFPPT. Et d’ajouter, «la flambée des prix de la matière première et sa rareté, conséquence de la crise Covid et de la guerre en Ukraine, ainsi que les prescriptions de la circulaire n°09/2022 du chef du gouvernement, visant à atténuer la hausse des prix sur les entreprises ayant conclu des transactions dans le cadre des commandes publiques, ont conduit ces entreprises à demander la résiliation des marchés».

Le Matin

Les pépinières seront soumises à un agrément phytosanitaire de l’ONSSA

L’activité des pépinières au Maroc sera bientôt soumise aux dispositions de la loi n°76-17 sur la protection des végétaux. L’ONSSA enclenchera ainsi une vaste opération de recensement de ces plateformes à l’échelle nationale avant de les soumettre à un agrément phytosanitaire. L’objectif est d’organiser cette filière et d’assurer une bonne gestion phytosanitaire des organismes nuisibles afin de préserver le patrimoine végétal national.

Al Bayane

Le Maroc en faveur du renforcement des mécanismes de coopération de l’ONUDI avec les pays à revenu intermédiaire

Le Maroc a salué, mardi à Vienne, la proposition du Directeur général visant à augmenter le budget consacré à la coopération technique à 25% au cours du prochain exercice biennal 2024-2025, ainsi que les divers programmes de coopération de l’ONUDI au profit des pays à revenu intermédiaire. Le Maroc appelle « à cet égard au renforcement des mécanismes de coopération avec ces pays et à soutenir leurs stratégies respectives de relance industrielle, notamment à travers la mise en place de mécanismes efficaces et efficients pour le renforcement des coopérations Sud-Sud, Nord-Sud et triangulaire », a affirmé l’ambassadeur représentant permanent du Maroc à Vienne, Azzeddine Farhane, qui présentait la déclaration du Royaume lors de la 51ème Session du Conseil de développement industriel de l’Organisation (03-06 juillet).