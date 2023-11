Gestion d’actifs : les principaux défis à relever pour développer les OPCVM au Maroc ; Solidarité fiscale en matière de TVA: une mesure qui suscite beaucoup d’inquiétude ; L’hôpital public à l’épreuve de la réforme ; Foncier agricole: plus de 4.000 hectares mobilisés ; Transport et logistique: hausse de 43% du budget d’investissement au titre du PLF 2024… Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce mercredi.

Le Matin

Gestion d’actifs : les principaux défis à relever pour développer les OPCVM au Maroc

Augmenter le nombre d’investisseurs en Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), apporter plus de profondeur au marché des capitaux, mettre en place de nouveaux produits et attirer les investisseurs étrangers. Tels sont les principaux défis auxquels doit faire face l’industrie de la gestion d’actifs au Maroc, s’accordent à dire l’ensemble des acteurs du secteur présents lors de l’édition 2023 de la Conférence de l’Association des sociétés de gestion et fonds d’investissement marocains, organisée mardi à Casablanca. Réda Hilali, président de l’ASFIM, a dressé une liste des principaux défis auxquels fait face cette industrie. L’augmentation du nombre d’investisseurs en OPCVM arrive en tête. Le deuxième défi est celui de la profondeur des marchés des capitaux : la Bourse de Casablanca ne compte que 74 valeurs cotées et le marché de la dette privée «ne concerne qu’un nombre d’émetteurs limité». Le troisième défi concerne l’élargissement de la palette de produits proposés aux clients tandis que le quatrième est celui d’augmenter l’encours géré pour le compte de clients non résidents.

L’Economiste

Solidarité fiscale en matière de TVA: une mesure qui suscite beaucoup d’inquiétude

Le renforcement des moyens de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée est certainement justifié pour le législateur. Mais la mesure suscite beaucoup de réactions. «La disposition prévue par le projet de loi de finances ratisse large puisqu’elle parle des dirigeants, des personnes mandatées, des organes d’administration, de direction et de gestion. Donc nous sommes face à une acception large et globale. Personnellement, cette mesure m’inquiète du fait que je suis moi-même dirigeant d’une entreprise. Par conséquent, si demain mon cabinet comptable ou mon comptable commet une erreur en matière de TVA, ma responsabilité personnelle sera engagée », confie confie Me Kamal Habachi, avocat d’affaires, associé au cabinet HB Law Firm. Les termes dans lesquels a été rédigée la mesure sur la solidarité fiscale ont, en effet, de quoi inquiéter beaucoup de monde.

L’Economiste

Foncier agricole: plus de 4.000 hectares mobilisés

Au cours de l’année dernière, 75 conventions ont été signées dans le cadre du partenariat agricole, portant sur une superficie de 4.205 hectares, un investissement global de 785 millions de DH et permettant la création, à terme, de 2.423 postes d’emploi. C’est ce qui ressort du dernier rapport sur le foncier mobilisé pour l’investissement, annexé au projet de loi de finances 2024. Dans le cas du partenariat agricole, les PPP consistent en la location de longue durée, de 17 à 40 ans, de terrains au profit de promoteurs qui s’engagent, dans un cadre contractuel avec l’Etat, à entreprendre des investissements permettant une bonne valorisation de ce foncier, tout en créant de l’emploi en milieu rural.

L’Opinion

L’hôpital public à l’épreuve de la réforme

L’intervention du ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Ait Taleb, à la Chambre des Représentants, concernant la qualité des services dans l’hôpital public, a suscité un vif écho aussi bien parmi les citoyens que parmi le corps médical. En réponse à une question, lors de la séance hebdomadaire de questions orales à la première Chambre du Parlement, le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Ait Taleb, a souligné qu’il ne serait pas approprié de qualifier les services de santé publics de « médiocres” alors que la réforme du système de santé se dessine petit à petit sur le terrain. Des propos jugés “inappropriés” par les professionnels de la Santé, du moment qu’ils ne reflètent pas, selon eux, la situation «désolante » dans les hôpitaux publics et la flagrante insatisfaction des Marocains. En témoignent, d’ailleurs, les chiffres du HCP selon lesquels le niveau moyen de satisfaction à l’égard des services de santé ne dépasse pas 3,4 sur 10. Un niveau qui reste, selon les professionnels, en deçà des espérances des citoyens. Dr Tayeb Hamdi, médecin chercheur et expert en politiques de santé, a reconnu que les services de santé publics souffrent de grandes anomalies, ce qui impacte de manière significative les soins dispensés au citoyen, lequel se dirige directement vers le secteur privé.

L’Opinion

Les syndicats insistent sur l’amélioration promise par le gouvernement

Dans une tentative d’apaiser les feux de la colère des enseignants de l’Education nationale, en protestation continue depuis la sortie du Statut unifié promis par la tutelle, le Chef du Gouvernement, Aziz Akhannouch, s’est entretenu lundi avec les syndicats de l’Education les plus représentatifs. Lors de cette réunion, les syndicats de l’Education (UMT, CDT, UGTM) et FDT) ont réaffirmé l’amélioration du Statut en concertation avec l’ensemble des départements ministériels concernés, dont le ministère de tutelle. Cette rencontre entre les différentes parties a permis de « mettre en lumière les revendications syndicales qui n’ont fait l’objet d’aucun débat». Ces discussions ont eu une réaction favorable de la part du Chef de gouvernement, qui s’est dit prêt à garantir les conditions pour améliorer le Statut unifié, assurant une mise en œuvre stricte des termes de l’accord signé en janvier dernier, selon un communiqué conjoint.

Libération

Falsification de documents officiels et corruption: des peines allant de six ans à six mois de prison avec sursis à l’encontre de 15 accusés

La Chambre criminelle chargée des crimes financiers près la Cour d’appel de Rabat a prononcé, lundi, des peines allant de six ans de prison ferme à six mois de prison avec sursis à l’encontre de quinze accusés pour falsification de documents officiels et leur utilisation et corruption. La Cour a ainsi condamné à six ans de prison ferme et à une amende de 150.000 dirhams l’accusé principal, à cinq ans de prison ferme trois mis en cause, assortie d’une amende de 120.000 dirhams chacun, à trois ans de prison ferme quatre prévenus assortie d’une amende de 100.000 dirhams chacun et à six mois de prison avec sursis sept accusés poursuivis en état de liberté provisoire. La Cour a condamné les mis en cause, chacun en ce qui le concerne, pour « falsification de documents officiels et leur utilisation, corruption et participation » et a décidé d’abandonner les charges retenues contre eux concernant la « constitution d’une bande criminelle ».

Al Massae

Transport et logistique: hausse de 43% du budget d’investissement au titre du PLF 2024

Le budget d’investissement alloué dans le cadre du projet de loi de finances au titre de l’année 2024 au ministère du Transport et de la Logistique et aux établissements publics relevant de sa tutelle s’élève à 10,6 milliards de dirhams (MMDH), contre 7,6 MMDH lors de la loi de finances 2023, soit une augmentation de 43%, a indiqué, lundi à la Chambre des représentants, le ministre du transport et de la logistique, Mohammed Abdeljalil. Ce budget est réparti entre les secteurs du transport ferroviaire (6,1 MMDH), du transport aérien (3,2 MMDH), du transport routier et de la sécurité routière (876 millions de dirhams (MDH)), de la logistique (310 MDH), du transport maritime (26 MDH) et des secteurs transverses (58 MDH), a expliqué M. Abdeljalil lors de la présentation du projet du budget sectoriel du ministère au titre de l’exercice 2024 devant la commission des Infrastructures, de l’Énergie, des Minéraux et de l’Environnement.