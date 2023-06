Miraoui annonce l’attribution de bourses d’une valeur de 7.000 dirhams à des doctorants dès la prochaine rentrée universitaire ; Durs moments pour les exportations d’habillement du Maroc vers l’Union européenne ; La Turquie remporte la palme de destination préférée des Marocains ; Le bras de fer entre les cafetiers et restaurants et le Bureau marocain des droits d’auteur (BMDA) ne faiblit pa… Voici quelques titres traités par la presse nationale ce mardi 27 juin.

Le Matin

Miraoui annonce des bourses de 7.000 dirhams pour les doctorants

Pour donner une impulsion à la recherche scientifique, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation Abdellatif Miraoui a annoncé devant les représentants parlementaires l’attribution de bourses d’une valeur de 7.000 dirhams à des doctorants dès la prochaine rentrée universitaire. Ces bourses seront attribuées aux étudiants ayant pour objectif de faire de la recherche scientifique et de s’investir au sein de laboratoires, et qui répondent à certains critères liés aux compétences linguistiques et à la mobilité nationale et internationale.

Le Matin

Habillement : début d’année difficile pour les exportateurs marocains

Après une hausse annuelle de 24% en 2021 et de 19,6% en 2022, les exportations d’habillement du Maroc vers l’Union européenne ont chuté de 14,1% en valeur et de 21% en volume au terme des 4 premiers mois de 2023. Cette contre performance en valeur est la plus forte parmi les dix premiers fournisseurs de l’Europe. Positionné sur le moyen de gamme, le Maroc est directement impacté par le glissement du marché vers le bas en raison de l’inflation. Selon l’expert européen Jean-François Limantour, cette situation va certainement durer aussi longtemps que l’inflation sera forte, c’est-à-dire au moins toute l’année 2023, d’autant que les risques de récession économique en Europe sont grands.

Le Matin

ONDA : programme de développement ambitieux pour l’aéroport Mohammed V

L’aéroport Mohammed V de Casablanca est promis à de belles perspectives de développe- ment. En anticipation de la croissance du trafic aux horizons 2030, 2040 et 2050, l’ONDA planche sur l’élaboration d’un programme de développement des infrastructures aéronautiques et terminales de cette infrastructure aéroportuaire. À la clé, l’aménagement d’une nouvelle piste, la construction/extension de terminaux, de nouveaux parkings et un hôtel sous douane.

L’Economiste

Voyages organisés: les destinations plébiscitées par les Marocains

Pour cet été, c’est la ruée vers les destinations internationales. Sans surprise, la Turquie remporte la palme de destination préférée des Marocains. En témoignent les fortes demandes pour ce pays. «Nous avons reçu de nombreuses demandes pour l’étranger. Les réservations se sont faites à l’avance, pour préparer le voyage. La destination la plus populaire est la Turquie. Les pays asiatiques sont aussi appréciés par les Marocains», souligne un tour opérateur à Rabat. Un avis partagé par une autre agence de voyage installée à Marrakech. «Le visa Schengen représente un handicap pour les Marocains souhaitant voyager à l’étranger. Face à ses contraintes, certains finissent par opter pour les destinations sans visa, comme la Turquie, la Tunisie, la Thaïlande et la Malaisie», indique une responsable commerciale de cette agence. La destination la moins chère est Istanbul. Un séjour d’une semaine coûte 10.500 DH.

L’Economiste

Droits d’auteur: cafetiers et restaurateurs s’accorchent à leurs arguments

Le bras de fer entre les cafetiers et restaurants et le Bureau marocain des droits d’auteur (BMDA) ne faiblit pas. La Fédération nationale des associations des cafés, restaurants et des unités touristiques du Maroc s’accroche à ses arguments. Les professionnels rejettent les avis de redevance au titre du droit d’auteur qu’ils continuent de recevoir et dont les montants dépassent parfois 5.000 DH. Ils se demandent d’ailleurs quel est le barème utilisé pour réclamer de telles sommes, assorties parfois d’amendes. La Fédération invoque «le modèle de certains pays avancés qui consiste à doter certains établissements d’un boîtier enregistreur qui envoie un signal à un serveur pour une meilleure répartition des revenus du droit d’auteur».

L’Economiste

Profit foncier/ déclaration préalables: c’est parti!

L’administration fiscale se prépare à recevoir les demandes d’avis préalable en matière d’IR sur les profits fonciers. Avant de réaliser des opérations de cession, les contribuables peuvent lors de la conclusion des compromis de vente demander cet avis. Le recours à l’avis préalable et le paiement de l’impôt sur la base des éléments de l’attestation de liquidation dispensent du contrôle fiscal.

L’Opinion

Algoculture: un immense potentiel en attente d’exploitation et de valorisation

D’aucuns n’hésitent plus à les qualifier d’or vert. Les algues sont exploitées par l’Homme depuis la nuit des temps, mais ce n’est que durant ces dernières décennies que leur réel potentiel de valorisation a pu être mis en évidence. Grâce à leur formidable diversité, les algues peuvent fournir des matériaux, des médicaments, des nutriments ou encore des applications dans les secteurs de l’énergie et de l’environnement. Le Maroc, qui est doté de deux façades maritimes et de ressources halieutiques importantes, dispose des atouts nécessaires pour tirer profit de l’immense potentiel des algues et des microalgues.