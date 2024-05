Le secteur touristique marocain a enregistré un record de 1,3 million d’arrivées aux postes frontières en avril 2024, en hausse de 17% par rapport au même mois de l’année écoulée, selon le ministère du Tourisme de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire.

Cette croissance remarquable témoigne d’une dynamique positive qui se renforce, et concerne aussi bien les touristes étrangers, en hausse de 15%, que les Marocains résidant à l’étranger (MRE), en amélioration de 20%, indique le ministère dans un communiqué.

Sur les quatre premiers mois de l’année 2024, le Maroc a donc enregistré 4,6 millions d’arrivées aux postes frontières, soit une croissance de 14% par rapport à fin avril 2023, ce qui représente 567.000 arrivées supplémentaires.

Lire aussi. Tourisme: l’ONMT en mission séduction à Washington

Les arrivées des touristes étrangers ont été un moteur majeur de cette croissance, augmentant de 15% par rapport à fin avril 2023, soit environ 340.000 touristes étrangers supplémentaires. Ils ont représenté 56% des arrivées totales, une hausse d’un point par rapport à l’année précédente.

« Ces résultats exceptionnels ouvrent la voie à des perspectives prometteuses pour la saison estivale 2024 et pour l’ensemble de l’année. Les programmes de notre feuille de route, la mobilisation de toutes les parties prenantes, ainsi que notre synergie avec les professionnels continuent de porter leurs fruits », a dit la ministre du Tourisme de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, citée dans le communiqué.

Et de soutenir : « nous maintenons le cap et poursuivons la mise en œuvre des programmes régionaux et nationaux de la feuille de route, qui devraient nous permettre d’accueillir 15,5 millions de touristes à fin 2024 ».