La 4ème édition du Forum international de l’autisme s’est ouverte hier jeudi 9 mai à Casablanca sous le thème «La qualité de vie des personnes avec TSA et de leur famille». L’occasion de se pencher sur cette condition qui représente d’énormes défis pour les personnes touchées et pour leurs familles, surtout au Maroc.

Interrogée par H24Info en marge de la 4ème édition du Forum international de l’autisme, organisée du 9 au 11 mai à Casablanca, la psychologue Ilham Nahhaj, psychologue a expliqué que le TSA, qui est plus fréquent chez les hommes que les femmes, implique des dépenses considérables qui exposent souvent les parents et les familles à la pauvreté.

«En moyenne, le coût de la prise en charge globale oscille entre 7.000 DH et 10.000 DH. Pour minimiser ces charges, les associations, avec le soutien financier de l’Entraide nationale et l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), agissent pour assurer une prise en charge des familles défavorisées et à revenus limités», a précisé celle qui est également présidente de l’association Prise en charge précoce (PCP).

Notons que cette association dispose de trois centres localisés à Casablanca, précisément dans les quartiers Aïn Chock, Al Fida et Bouskoura, qui abritent aujourd’hui environ 140 enfants atteints du TSA. Son rôle principal consiste notamment en l’accompagnement complet de l’insertion sociale, éducative et professionnelle de ces enfants, en plus d’un suivi et une orientation dédiés aux familles.

De son côté, Allioui Abdelaziz, professeur de psychologie à l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah (USMBA) de Fès, a pointé un ensemble de lacunes relatives à la prise en charge du TSA, relatives au diagnostic, à l’intervention et à l’accompagnement interdisciplinaire en orthophonie, psychomotricité ou psychologie. Il a toutefois souligné « une amélioration particulière au niveau de la sensibilisation et la montée en puissance d’associations engagées pour cette cause au Maroc ».

Quant à Ihsane Hiyari, directeur régional du Centre national Mohammed VI des handicapés, il nous a indiqué que les dernières statistiques sur le handicap, fournies en 2014, font état d’un taux de 7% de la population marocaine. Et la prise en charge de ces personne fait face à des défis majeurs marqués par le diagnostic précoce ou encore la pénurie de médecins pédopsychiatres. S’y ajoutent les défis sociaux (difficultés d’insertion, reconnaissance du handicap au sein de certaines familles).

Organisée par PCP en collaboration avec le Laboratoire de sociologie et de psychologie de l’USMBA de Fès, la 4ème édition du Forum international de l’autisme sous le thème enregistre la participation d’acteurs de la société civile, d’universitaires, de psychosociologues et autres experts.

Étalé sur trois jours, le forum met la lumière sur les défis rencontrés par les enfants atteints du TSA en matière d’insertion sociale, ainsi que les facteurs pouvant impacter négativement leur qualité de vie et leur épanouissement dans la société. L’événement se veut ainsi une plateforme pour le partage des connaissances, des expertises et le soutien à la recherche scientifique dans ce domaine crucial.