Facturation électronique: l’autre défi à relever ; Hydrogène vert: les défis de l’offre Maroc ; Innovation industrielle: l’appui se poursuit sous une nouvelle formule ; Ahmed Rahhou défend l’approche du Conseil de la concurrence ; Viande de volaille : une détente sur les prix attendue durant la deuxième semaine du mois sacré … Voici une sélection de sujets traités par la presse nationale ce mardi

L’Economiste

Facturation électronique: l’autre défi à relever

Non, la facturation électronique n’est pas reléguée aux oubliettes. La Direction générale des impôts travaille toujours dessus. «Une administration moderne qui se respecte et où le système d’information a atteint ce niveau de maturité et de performance réfléchit à la facturation électronique. Nous travaillons dessus et, en temps voulu, nous en ferons l’annonce et présenterons sa déclinaison», souligne Younes Idrissi Kaitouni, directeur général des Impộts. Et ce, lors de la rencontre organisée par notre confrère, La Vie éco. Introduite depuis quelques années dans le code général des impôts (CG), les mesures qui y sont consacrées attendent toujours les textes d’application. Des mesures qui avaient été à l’origine d’une grève perlée des commerçants, poussés par les grossistes.

L’Economiste

Hydrogène vert: les défis de l’offre Maroc

Le marché de l’hydrogène vert est appelé à connaître de grands bouleversements dès les prochaines années, avec l’émergence de nouveaux acteurs/entrants dans le marché mondial de la transition énergétique. Néanmoins, selon des analystes du Policy center for the New South, même si le potentiel du Maroc est indéniable, ce marché reste encore tributaire du développement de la demande, de la baisse des coûts de production, du transport et du stockage, du développement d’une chaîne logistique compétitive ou encore de la mise en place d’un cadre juridique et réglementaire approprié. “Le Maroc devra s’assurer de maîtriser toute la chaîne de valeur, de manière à ce que l’ensemble du processus de la production au transport et à la livraison ainsi que l’export soit vert et durable de l’amont à l’aval”, soutient Rim Berahab, économiste senior au Policy center for the new South.

L’Economiste

Innovation industrielle: l’appui se poursuit sous une nouvelle formule

C’est parti pour le Programme d’appui à l’innovation industrielle (PA2I) en 2024. Le ministère de l’Industrie et du Commerce vient de lancer, en concertation avec le ministère de l’Economie et des Finances, Maroc PME et la CGEM, la 3e édition de l’appel à projets relatif à ce programme. L’objectif étant d’identifier et de sélectionner, pour l’année en cours, les meilleurs projets d’ innovation et de R&D industrielles, éligibles à un appui financier de l’Etat à travers le Fonds de soutien de l’innovation. Pour rappel, c’est un budget de 300 millions de DH qui est mis à la disposition des industriels par l’Etat chaque année sur 5 ans, à partir de 2023, pour accompagner 100 innovations industrielles par an. S’y ajoutent à partir de cette année des projets de recherche et développement industriel.

Le Matin

Hydrocarbures : Ahmed Rahhou défend l’approche du Conseil de la concurrence

Invité sur les plateaux de Medi1 TV, le président du Conseil de la concurrence, Ahmed Rahhou, est revenu une nouvelle fois sur la polémique suscitée par le verdict du Conseil sur les pratiques anticoncurrentielles dans le marché des hydrocarbures, rendu le 23 novembre dernier. Il a tenu à cet égard à rejeter quelques idées reçues et à défendre la pertinence et la philosophie de la décision de l’instance de régulation. Dans le même ordre d’idées, Rahhou a déclaré que le Conseil aurait désormais les neuf opérateurs sanctionnés à l’œil. «Nous leur avons donc demandé de nous fournir tous les trois mois les données sur leurs achats, stocks et ventes», a-t-il souligné. L’objectif, selon lui, est de voir si les fluctuations des prix à l’international sont répercutées au même rythme à la hausse comme à la baisse.

Le Matin

«Liberté d’expression» : une nouvelle pomme de discorde entre le CSPJ et le Club des magistrats

Le bras de fer est engagé entre le Club des magistrats du Maroc et l’Inspection générale des affaires judiciaires, organe disciplinaire dépendant du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ). En cause, la convocation «surprise», le 14 février dernier, du magistrat Abderrazak Jbari, président dudit Club, par l’Inspection générale. Le motif de cette convocation n’est autre que sa participation, le 24 janvier 2024, à un colloque juridique ayant pour thème «Lecture croisée du projet de loi de procédure civile», organisé par l’organisation des avocats du RNI. Cette convocation a été vécue comme «une intimidation» par le principal concerné et le bureau exécutif du Club qu’il préside. Dans un communiqué au ton ferme, le Club des magistrats a tenu à rappeler la nécessaire implication des magistrats et de leurs associations dans le débat public. Pour lui, cette démarche est perçue comme une “volonté de museler le Club des magistrats”.

Le Matin

Viande de volaille : une détente sur les prix attendue durant la deuxième semaine du mois sacré

Les prix de la viande de volaille, actuellement entre 20 et 25 dirhams le kilogramme, devraient emprunter le chemin de la baisse, durant la 2e semaine du mois sacré du Ramadan. Cette détente prévue ne serait pas l’effet d’une baisse des coûts de production, mais plutôt d’un gain en productivité. Le marché devrait connaître, selon l’Association des producteurs, l’arrivée du poulet de 2,5 kilogrammes, contre 1,7 kilo actuellement. En plus des aléas conjoncturels, à l’instar de l’inflation qui touche les prix des aliments composés, la filière avicole est désormais confrontée à des contraintes structurelles, comme le stress hydrique qui nécessite l’arrêt définitif de plusieurs poulaillers. Pour stopper l’hémorragie, la profession négocie avec l’ONEE la facilitation des procédures pour le raccordement des fermes au réseau de l’eau potable.

Le Matin

Aziz Akhannouch érige la promotion de l’emploi en priorité nationale

Le Chef du gouvernement a appelé lundi à l’intensification des efforts pour accélérer le rythme des investissements générateurs d’opportunités d’emploi. Aziz Akhannouch, qui intervenait dans le cadre de la huitième édition du Forum interparlementaire pour la justice sociale, a ainsi souligné l’importance de développer la stratégie nationale dans le domaine de l’emploi, en vue de garantir la création de nouvelles opportunités d’emploi à tous les Marocains dans les zones urbaines et rurales et de créer une synergie entre les divers programmes pour une plus grande efficience dans la démarche de création des opportunités de travail décent.

L’Opinion

UE: La guerre des tomates est déclarée

Depuis décembre dernier, un mouvement de protestation d’agriculteurs agite plusieurs pays européens. Ayant débuté en Allemagne, ce mouvement s’est répandu dans plusieurs pays, comme les Pays-Bas, la Pologne, la France et l’Espagne. Les agriculteurs des deux derniers ont pris pour cible la tomate marocaine, symbole, selon eux, d’une concurrence déloyale, et d’une UE qui n’arrive pas à les protéger contre les produits importés. Certains manifestants ont attaqué des camions transportant ce produit agricole originaire du Maroc. Si ces actions hostiles n’ont affecté que marginalement les exportations de tomates marocaines vers l’UE, elles posent, néanmoins, des interrogations sur l’avenir de l’accord agricole entre le Royaume et le Marché Européen.

L’Opinion

BAD: L’économie nationale se distingue en Afrique

Dans un contexte économique africain marqué par des défis tenaces, le Maroc brille de mille feux. Le dernier rapport de la Banque Africaine de Développement (BAD), intitulé « Performances et perspectives macro-économiques de l’Afrique 2024 », souligne la résilience et les succès de l’économie marocaine face à un environnement mondial instable. Le rapport met en évidence le ralentissement de la reprise économique en Afrique après les secousses de la pandémie de COVID-19. Malgré cela, certains pays, dont le Maroc, ont réussi à se démarquer avec des performances économiques remarquables. Le rapport souligne que 15 pays africains, dont le Maroc, ont enregistré des taux de croissance impressionnants, dépassant les 5%.

L’Opinion

Poteaux en bois: 700 millions de dirhams pour sécuriser le réseau électrique

Dans un contexte de préoccupation croissante quant à la sécurité du réseau électrique marocain, la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, a révélé l’allocation d’une enveloppe de 700 millions de dirhams pour faire face aux risques inhérents aux poteaux électriques en bois. Plus de 237.000 poteaux en bois ont été remplacés entre 2010 et 2022, pour un coût total de plus de 427 millions de dirhams, dont 93.000 poteaux au cours des trois dernières années. Dans une réponse à une question écrite posée par un député de l’opposition, la ministre a souligné les défis posés par les poteaux électriques en bois dégradés dans plusieurs régions du Maroc. Ces poteaux, affectés par les intempéries et l’érosion, sont devenus une source de préoccupation majeure en raison de leur instabilité croissante et du risque accru de chute.

Les Inspirations éco

Fiscalité: les priorités de la DGI pour 2024

Dans le cadre des nouveautés fiscales prévues par la Loi de finances 2024, la Direction générale des impôts (DGI) a conçu une stratégie dédiée. Cette dernière s’articule autour de trois axes, à savoir la réforme de la TVA, la réalisation de l’équité fiscale et le soutien au pouvoir d’achat des ménages. Cette refonte prend tout son sens si on tient compte du fait que les recettes fiscales représentent pas moins de 90% du budget global de l’État, soit 290 MMDH.

Les Inspirations éco

Aide au logement: Afdal s’adapte

afdal.ma, le comparateur du crédit immobilier en ligne, déploie un nouveau service dans le cadre de son engagement envers les acheteurs immobiliers marocains. La plateforme a récemment développé une nouvelle fonctionnalité visant à intégrer le dispositif d’aide au logement gouvernemental, améliorant ainsi considérablement l’expérience des utilisateurs. Cette initiative intervient dans un contexte où l’accessibilité financière demeure une préoccupation majeure pour de nombreux citoyens marocains aspirant à devenir propriétaires. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité sur Afdal.ma, les acquéreurs potentiels bénéficient d’une meilleure visibilité sur les options de financement disponibles, facilitant ainsi leur processus d’acquisition immobilière.