Politique monétaire: les analystes plébiscitent le statut quo; CNSS: nouvelle « amnistie » sociale en vue ; Terres soulaliyates : l’Intérieur met en garde contre la légalisation des signatures portant sur des «transactions illégales» ; Séisme d’Al Haouz: fonctionnement normal des barrages de Taroudant … Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce lundi.

L’Economiste

Politique monétaire: les analystes plébiscitent le statut quo

A la veille de la tenue de la troisième réunion du conseil de Bank Al Maghrib de l’année, prévue demain mardi 26 septembre, les analystes y vont de leurs pronostics sur la décision ou non de maintenir le taux directeur à son niveau actuel. Ils pensent que la banque centrale va décider de maintenir le statu quo avec le taux directeur à 3%. «Un autre resserrement monétaire dans les circonstances actuelles, à savoir une augmentation des besoins de financements suite au séisme d’Al Haouz ne serait pas opportun», estiment les experts. Pour rappel, en juin dernier, Abdellatif Jouahri, wali de Bank Al Maghrib, avait surpris les milieux financiers en optant pour une pause. La première hausse du taux directeur est venue dans un contexte de forte inflation. Faisant écho aux autres banques centrales internationales, BAM avait décidé un resserrement de la politique monétaire avec comme objectif la lutte contre la spirale inflationniste.

L’Economiste

CNSS: une nouvelle « amnistie » sociale

Un nouveau programme de remise sur les astreintes et pénalités de retard de paiement des cotisations CNSS au profit des entreprises vient d’être mis en place. La décision a été validée par le conseil d’administration, tenu vendredi dernier à Casablanca sous la présidence de Nadia Fettah, ministre de l’Economie et des Finances. L’objectif de ce dispositif est d’encourager les entreprises à régulariser leur situation vis-à-vis de la caisse nationale de sécurité sociale et payer leurs arriérés. Les détails de ce programme seront déclinés dans les prochains jours. Pour rappel, la CNSS gère un historique de créances à recouvrer, qui remonte à 1969. Pour inciter les entreprises à solder leurs créances, la Caisse a appliqué au cours des dernières années des programmes de remise, voire d’annulation des pénalités de retard de paiement. Des mesures qui ont permis à la Caisse de faire rentrer des sommes importantes. La dernière en date est celle de 2022. Grâce à cette «amnistie» sociale, la CNSS a réussi à récupérer plus de 4,6 milliards de DH.

Le Matin

Terres soulaliyates : l’Intérieur met en garde contre la légalisation des signatures portant sur des «transactions illégales»

Dans une circulaire émise récemment par le gouverneur, directeur des affaires rurales au ministère de l’Intérieur, Abdelmajid El Hankari, des consignes claires ont été données pour renforcer la protection des terres appartenant aux communautés soulaliyates. Il attire l’attention des présidents des collectivités territoriales sur le caractère illégal de la légalisation des signatures portant sur des contrats de transfert ou de concession de propriété de terres appartenant aux communautés soulaliyates. Tout en soulignant que les contrevenants peuvent se rendre ainsi complices d’actes passibles de poursuites judiciaires, il rappelle que ces terres ne peuvent être cédées que dans les cas précis prévus par la loi.

Le Matin

Antonio Pedro : «La CEA est disposée à aider à travers des évaluations détaillées de l’impact économique du séisme sur les PME» ( Le Matin )

Antonio Pedro, secrétaire exécutif a.i. de la Commission économique pour l’Afrique des Nations unies (CEA), a indiqué dans un entretien accordé au Matin que “la CEA est disposée à prêter main-forte aux autorités à travers des évaluations détaillées de l’impact économique du tremblement de terre sur les PME et l’identification des étapes à suivre pour une reprise plus rapide, plus verte et plus résiliente, à même d’offrir aux femmes et aux jeunes davantage d’opportunités d’obtenir des emplois et de contribuer à l’économie”. La CEA peut également soutenir le gouvernement, en partenariat avec d’autres agences des Nations unies et acteurs du développement, sur le plan des dimensions économiques du processus de reconstruction et l’identification d’options de développement alternatives pour la sous-région prenant en compte des défis émergents tels que le changement climatique, qui a conduit à des températures record et à des tempêtes de sable inhabituelles dans la région de Marrakech et d’Agadir cet été, a souligné Antonio Pedro.

Le Matin

Séisme d’Al Haouz: fonctionnement normal des barrages de Taroudant

Les barrages situés au niveau de la province de Taroudant n’ont pas été impactés par le séisme du 8 septembre et continuent de fonctionner d’une façon normale, a assuré le directeur de l’Agence du Bassin Hydraulique (ABH) de Souss-Massa, Rachid Meddah. Les principales structures hydrauliques de la province, à savoir les barrages Mokhtar Soussi, Aoulouz, Imi Lkheng et Abdelmoumen, continuent de remplir leurs fonctions habituelles en matière d’alimentation en eau potable, d’irrigation et de production de l’énergie électrique, a précisé Meddah dans une déclaration à la presse. Les équipes d’exploitation poursuivent le contrôle des ces structures hydrauliques selon le protocole approuvé et ce, en coordination avec la cellule centrale au ministère de l’Equipement et de l’Eau ainsi que la Direction générale de l’hydraulique.

Le Matin

AMO : 6,2 milliards de DH servis par la CNSS en 2022, le délai de remboursement réduit à 9 jours

En 2022, près de 316.000 entreprises ont adhéré à la CNSS entraînant une augmentation de 10% de la masse salariale à 187 milliards de DH. La même année, le régime AMO des travailleurs salariés a bénéficié à 8,3 millions de personnes, avec 5,9 millions de dossiers déposés, soit une hausse de 7% à 6,2 milliards de DH des prestations servies. Le délai moyen de remboursement a été réduit de 12 à 9 jours.

L’Opinion

Séisme: une majorité soudée et en ordre de bataille

Plus que quelques semaines nous séparent de la rentrée parlementaire, qui, sans aucun doute, sera dominée par les discussions autour des dégâts de la tragédie et de l’action gouvernementale pour y remédier. Dans ce contexte difficile, les partis de la majorité se montrent soudés et se disent prêts à relever tous les défis notamment en réhabilitant l’ensemble des habitats sinistrés par le tremblement de terre. A cela s’ajoutent les chantiers titanesques toujours dans les tiroirs de l’Hémicycle, dont on citera et non des moindres l’inflation galopante, les réformes sociales, le stress hydrique, sans oublier la refonte du secteur de la Santé.

L’Opinion

Sadiki: “Nous espérons faire émerger une classe moyenne rurale dans les zones sinistrées”

“Nous espérons faire émerger une classe moyenne rurale dans les zones sinistrées d’Al Haouz”, a souligné le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, Mohamed Sadiki. “Notre espoir et notre vision est d’atteindre l’objectif d’un territoire équilibré, où il y a résorption des déficits sociaux et des disparités économiques, et attractif, qui jouit de toutes les conditions de vie nécessaires pour un développement humain”, a dit le ministre dans un entretien accordé au journal. “Évidemment pour y arriver, et pour rendre ce milieu attractif pour les jeunes, pour la valorisation du travail et des efforts des femmes, il nous faut nous baser sur les nouvelles technologies, et évidemment sur la recherche et sur la science”, a-t-il relevé.