Le puissant séisme qui a frappé plusieurs villes du Royaume dans la nuit du vendredi causant plus de 2.000 morts est sur la Une de la presse nationale parue ce lundi 11 septembre 2023:

L’Économiste

Séisme: le réveil est dur dans le Haouz

Ighil, petite commune de la province du Haouz, inconnue pour la plupart des marocains, est devenue en moins de 3 heures, une des régions les plus surveillées du monde. Cette commune rurale de 5.000 habitants, dépendante du caidat de Talat N’Yaacoub au sein du cercle d’Asni à Al Haouz a été l’épicentre du tremblement de terre survenu le 8 septembre dernier.

Le Matin

Séisme au Maroc : retour sur une catastrophe naturelle sans précédent

Dans la nuit de vendredi 8 septembre, le Maroc a été secoué par un puissant séisme d’une magnitude de 7 sur l’échelle de Richter. C’est le tremblement de terre le plus fort jamais enregistré dans l’histoire du Maroc et, à l’heure où nous mettons sous presse, ce sinistre a déjà coûté la vie à plus de 2.000 victimes. La force de ce séisme a été telle que presque tous les habitants du Royaume l’ont ressenti.

L’Opinion

Séisme et dégâts matériels : une lueur d’espoir pour les victimes des sinistres

De Marrakech à Taroudant, dans les zones sinistrées, les dégâts sont colossaux, au grand dam des gens qui ont perdu leurs biens et qui aspirent à un dédommagement salvateur. Un espoir qui demeure possible grâce au dispositif étatique en vigueur.

Al Bayane

Le PPS salue le sens élevé de solidarité des Marocains et appelle ses militants à la mobilisation

En ces moments difficiles et douloureux que traverse le peuple marocain, à la suite du tragique séisme qui a fortement frappé plusieurs régions de notre pays, dont l’épicentre a été localisé dans la commune d’Ighil dans la province d’Al Haouz, et dont l’impact a été ressenti dans plusieurs provinces de notre pays et a terrifié les citoyennes et les citoyens dans un nombre important de provinces de notre pays, et qui a causé tragiquement des milliers de morts et de blessés, en plus d’énormes pertes matérielles, particulièrement dans les zones situées autour de l’épicentre, le Parti du Progrès et du Socialisme exprime sa solidarité avec les zones sinistrées et leurs habitants, se recueille sur les âmes des victimes, présente ses sincères condoléances à leurs familles et souhaite un prompt rétablissement aux blessés…

Aujourd’hui le Maroc

Distribution de kits, prise en charge des victimes du tremblement: Le Souverain supervise le lancement d’un plan national d’aide

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, a présidé dans l’après-midi du samedi 9 septembre 2023 au Palais Royal de Rabat, une séance de travail consacrée à l’examen de la situation à la suite du tremblement de terre douloureux survenu le vendredi 8 septembre et qui a occasionné d’importantes pertes humaines et matérielles dans plusieurs régions du Royaume.