Tourisme/Marrakech: les opérateurs s’unissent pour un seul objectif; ABL Aviation livre un 5è avion à une low cost turque ; Formation des médecins en 6 ans : les étudiants déplorent une réforme mal préparée ; Benmoussa tient une réunion avec les instances représentatives des associations des parents et tuteurs d’élèves… Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce lundi:

L’Economiste

Tourisme/Marrakech: les opérateurs s’unissent pour un seul objectif

En front uni, les opérateurs du tourisme de Marrakech tapent à toutes les portes. Une seule volonté les anime, une priorité des priorités: le palais des expositions. Après le succès des assemblées annuelles du groupe Banque mondiale et du fonds monétaire international et notamment du site qui a abrité les conférences, les acteurs du tourisme ambitionnent soit de maintenir les infrastructures telles qu’elles sont, soit d’accélérer le projet de palais des expositions prévu à Chrifia, indique Lahcen Zelmat, hôtelier de Marrakech et président de la Fédération nationale de l’industrie hôtelière. C’est d’ailleurs un des chantiers qui attendent le nouveau wali de Marrakech/Safi, Farid Chourak qui remplace Karim Kassi-Lahlou. Tout dépendra de la mobilisation du nouveau wali pour cette infrastructure. En son absence, Marrakech rate plusieurs belles opportunités, indiquent les professionnels. La capacité hôtelière de Marrakech, son potentiel à organiser des événements planétaires tant pour améliorer le taux d’occupation moyen des établissements d’hébergement de la ville le long de l’année n’est plus à démontrer, insistent-ils.

ABL Aviation livre un 5è avion à une low cost turque

Le spécialiste marocain du leasing aérien, ABL Aviation, vient de livrer un 5e avion à la compagnie low cost turque Pegasus Airlines. Il s’agit du A321 neo d’Airbus, un modèle réduisant les émissions de CO2 de 20% (5.400 commandes mondiales jusqu’en septembre 2023). Deux autres livraisons sont prévues avant la fin de l’année. La transaction a été financée par le biais de la structure de bail opérationnel japonais, avec option d’achat (JOLCO).

Le Matin

Code de la famille : la réforme tributaire aussi de l’efficacité du système judiciaire

Édicter des lois est plus facile que de les faire appliquer. Car en l’absence d’un environnement propice et de mesures d’accompagnement, les vieilles pratiques et les habitudes invétérées finissent souvent par prendre le dessus, d’une manière ou d’une autre. Les associations féministes qui ont suivi de près la première réforme du Code de la famille en savent quelque chose. Selon elles, ce chantier ne peut être mené à bien que si le système judiciaire est doté de ressources humaines suffisantes et qualifiées, mais aussi de moyens logistiques et matériels conséquents.

Formation des médecins en 6 ans : les étudiants déplorent une réforme mal préparée

La Commission nationale des étudiants en médecine, en médecine dentaire et en pharmacie a annoncé une grève nationale de deux jours, mardi et mercredi. En effet, malgré une rencontre avec les représentants des départements de la Santé et de l’Enseignement supérieur, les étudiants déplorent toujours le manque de visibilité concernant la réforme des études en médecine, en particulier la transition de 7 années de formation à 6. Si les deux départements se sont engagés à dévoiler une première mouture de la feuille de route fin décembre prochain, la commission refuse un programme qui ne répond pas aux attentes des futurs médecins et exige d’avoir voix au chapitre.

Benmoussa tient une réunion avec les instances représentatives des associations des parents et tuteurs d’élèves

Le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, a tenu, à Rabat, une rencontre de communication avec les instances représentatives des associations des parents et tuteurs d’élèves. Cette réunion a été dédiée à l’examen et à la discussion des suggestions et des avis émanant de ces instances concernant le contenu du projet de loi relatif à l’enseignement scolaire, qui leur avait été présenté lors d’une réunion initiale tenue le 10 octobre courant, indique un communiqué du ministère. Les travaux de cette réunion ont abouti à l’incorporation des observations et propositions des représentants de ces instances dans la nouvelle version du projet de loi précité, en vue d’améliorer et de perfectionner ses dispositions visant notamment à promouvoir une école de qualité pour tous, axée sur le développement du capital humain et fondée sur les principes d’équité, d’égalité des chances et d’amélioration des apprentissages, et ce dans le but ultime de favoriser le progrès individuel et social.

L’Opinion

PLF 2024: quelles ressources pour quels financements ?

Après avoir présenté les grandes lignes du Projet de Loi des Finances (2024) devant le Roi Mohammed VI, l’argentière du Royaume, Nadia Fettah Alaoui, a exposé, vendredi, au Parlement ledit texte, qui intervient dans un contexte où l’inflation poursuit sa tendance haussière, sous l’effet notamment de chocs d’offre internes sur certains produits alimentaires. Conformément à la logique des deux derniers projets de budgets, l’Exécutif maintient le cap de l’investissement public, atteignant un nouveau record avec 335 MMDH, sachant que les dépenses de l’Etat augmentent en 2024, se taillant près de 20% du PIB national. Pour El Mehdi Fakir, expert-comptable et consultant en stratégie et risk management, le recours à la dette internationale pour le financement des projets, notamment celui de la reconstruction d’Al- Haouz, n’est pas à bannir, « mais elle nécessite une approche prudente». Il précise qu’il est important de veiller à ce que le niveau d’endettement «reste soutenable » pour ne pas hypothéquer l’économie nationale. «Si les conditions de soutenabilité ne sont pas réunies, cela pourrait être une solution inappropriée», tranche-t-il.

Tanger-Tétouan-Al Hoceima: les retenues des barrages dépassent 700 millions m3

Les retenues des grands barrages situés dans la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima ont atteint 700,37 millions m3, indique vendredi la Direction générale de l’Eau, relevant du ministère de l’Équipement et de l’eau. Les retenues de ces barrages, dont la capacité dépasse 1,721 milliard m3, se sont élevées, jusqu’à ce jour, à un taux de 40,67%, contre environ 652,7 millions m3 durant la même période de l’année précédente (37,91%), précise un rapport de la Direction.

Libération

Fonction publique : le salaire mensuel net moyen à 8.561 DH en 2023

Le salaire mensuel net moyen dans la fonction publique est passé de 7.250 DH en 2013 à 8.561 DH en 2023, soit une amélioration de 18,08% au titre de cette période, ressort-il du rapport sur les ressources humaines accompagnant le projet de loi de finances (PLF-2024). Ce salaire a affiché une augmentation annuelle moyenne de 1,68% durant la période 2013-2023, précise ce rapport publié sur le site du ministère de l’Economie et des finances, indiquant que cette amélioration est attribuable à la promotion de grade et aux augmentations salariales décidées par le gouvernement au profit des fonctionnaires dans le cadre du dialogue social.