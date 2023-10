Factures d’eau et électricité: Laftit veut mettre un terme à la surfacturation, l’or perd de son éclat, émergence, résilience, réformes, le Maroc sous les feux de la rampe…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce lundi 9 octobre 2023:

L’Économiste

Factures d’eau et électricité: Laftit veut mettre un terme à la surfacturation

Après le coup de gueule du Conseil de la concurrence au sujet de la surfacturation abusive des services de paiement, le 16 mai 2023, c’est au tour du ministre de l’Intérieur de donner un coup de pied dans la fourmilière. Il vient d’envoyer une note aux walis et gouverneurs les informant que les distributeurs d’eau et d’électricité devront désormais prendre en charge les frais de paiement en ligne des factures de leurs clients. Les régies sont sommées de trouver de nouveaux canaux de paiement pour épargner aux clients des frais abusifs à chaque paiement.

Les Inspirations Éco

L’or perd de son éclat

C’est une période particulière que traversent les marchés internationaux, alors que les spéculation sur les éventuelles fluctuation des taux directeur de la FED font perdre leur éclat à l’or, valeur refuge.

Aujourd’hui le Maroc

Bande de Gaza: le Maroc appelle à une réunion d’urgence du Conseil de la Ligue Arabe

Sur Instructions de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, le Royaume du Maroc, président de la session actuelle du Conseil de la Ligue des Etats Arabes au niveau ministériel, a appelé à la tenue d’une réunion d’urgence du Conseil au niveau des ministres des Affaires étrangères arabes pour la concertation et la coordination au sujet de la détérioration de la situation dans la bande de Gaza et du déclenchement d’actions militaires visant les civils, ainsi que pour la recherche des moyens pour l’arrêt de cette dangereuse escalade, indique le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Le Matin

Émergence, résilience, réformes… le Maroc sous les feux de la rampe

Les travaux des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI) démarrent lundi à Marrakech et se poursuivront jusqu’au 15 octobre. Cet événement exceptionnel est une occasion propice pour mettre en avant les réformes initiées par le Royaume et les progrès réalisés sous la conduite éclairée de S.M. le Roi Mohammed VI. Il s’agit surtout de souligner l’attractivité du pays pour les investissements privés, sa stabilité économique et sa contribution aux objectifs de développement durable en Afrique.

L’Opinion

Déluge d’Al-Aqsa : Black shabbat ou la Naksa israélienne

Historique de par son ampleur et son lourd bilan (plus de 600 morts côté israélien), l’opération «Toufane Al Aqsa» (Déluge d’Al-Aqsa), lancée au petit matin du samedi 6 octobre 2023 par les brigades de «Izz al-din al-Qassam», branche armée du Hamas palestinien, a eu l’effet d’une véritable onde de choc qui a semé peur, terreur, stupeur, condamnations mais également admiration, aux quatre coins du globe.

Al Bayane

Guterres salue l’élan de solidarité exemplaire au Maroc

Le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies (ONU), António Guterres, a salué, vendredi soir à Assilah, l’élan de solidarité exemplaire au Maroc, sous le leadership clairvoyant de SM le Roi Mohammed VI, en faveur des sinistrés du séisme qui a frappé plusieurs régions du Royaume.

Libération

Jean-Luc Mélenchon : La prise de position des USA, d’Israël et de l’Espagne a modifié le regard que le monde porte à la question du Sahara et je souhaite que mon pays le comprenne

Le fondateur et leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a créé l’événement lors de la visite qu’il a effectuée au cours de cette semaine au Maroc dans un contexte marqué par des tensions dans les relations entre Paris et Rabat. Au premier jour de sa visite, le conduisant notamment dans les zones touchées par le séisme du 8 septembre, Jean-Luc Mélenchon a appelé la France à «tourner la page de l’arrogance».