Garanties/Exonération TVA sur l’investissement: “Notre démarche est de rendre la vie dure à l’informel” ; Sourcing: Le Maroc profite du nearshoring vers l’Europe ; L’échéance du 1er juillet: transfert des compétences chez la TGR ; Affiliation paternelle: le CESE appelle à la reconnaissance juridique de l’ADN ; Campagne agricole: le moral des agriculteurs est en berne ; Sahara marocain : Paris envoie des signaux positifs … Voici une sélection de titres traités par la presse nationale ce lundi.

L’Economiste

Garanties/Exonération TVA sur l’investissement: “Notre démarche est de rendre la vie dure à l’informel”

La chasse à la fraude ne se base pas uniquement sur le recours aux logiciels experts mais aussi à une fine analyse des artifices utilisés. «Nous essayons de comprendre le business-modèle de la fraude et de le casser par la suite», explique Younes Idrissi Kaitouni, directeur général des impôts. A Titre d’exemple l’exonération de la TVA sur les biens d’investissement «constituait une niche de fraude. Les chiffres sont importants et nous avons étudié le mécanisme». La loi de finances 2024 a institué l’obligation de présenter des garanties suffisantes pour bénéficier de cette exonération. Cela devrait permettre à l’administration fiscale de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. Elle serait également à l’origine “de lourdeurs”, voire un frein à l’investissement selon des conseils d’entreprises.

L’Economiste

Sourcing: Le Maroc profite du nearshoring vers l’Europe

Un récent livre blanc sur le sourcing a révélé que plus de 64% des entreprises européennes ont modifié leur façon de s’approvisionner en matériaux en raison des perturbations de la chaîne d’approvisionnement mondiale. Les arguments en faveur d’un changement de lieu d’approvisionnement vers des lieux plus proches des marchés finaux vont au-delà du simple raccourcissement des chaînes d’approvisionnement. Les entreprises sont à la recherche de plus de flexibilité, et veulent réduire leur dépendance à l’égard d’une source unique de matériaux. Une opportunité pour le Maroc, situé à la périphérie de l’Union européenne. «Le Royaume est considéré comme un lieu d’approvisionnement alternatif par 4% des entreprises européennes», souligne une analyse intitulée «Relier les points entre le Maroc et le sud de L’Europe», publiée récemment par la Compagnie danoise Maersk, acteur mondial du transport maritime opérant dans 130 pays.

L’Économiste

L’échéance du 1er juillet: transfert des compétences chez la TGR

LA loi de finances parle de «services compétents» en matière de taxe d’habitation et de taxe de services communaux (TSC) car la configuration devrait changer sous peu. Pour l’heure, le schéma de gestion dépend de chaque secteur. Dans certains arrondissements, c’est la Trésorerie générale du Royaume (TGR) qui est compétente. Dans d’autres, c’est la DGI. Mais à partir du mois de juillet prochain, tous les secteurs devraient basculer vers la TGR suite au transfert de compétences entre les deux institutions. La disposition fiscale prévue par la loi de finances 2024 coïncide donc avec la passation de pouvoirs entre la DGI et la TGR en matière de taxe d’habitation et de services communaux. Selon l’échéancier arrêté par la TGR, plus de 50% des contribuables restants après deux étapes de transitions (2022 et 2023 ) basculeront vers la TGR avant fin 2024.

L’Opinion

Affiliation paternelle: le CESE appelle à la reconnaissance juridique de l’ADN

Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) joint sa voix à celle de la société civile et appelle à considérer les tests ADN comme preuve valide de paternité et non seulement de parentalité en vue de préserver les droits des enfants nés hors mariage. Saisi par la Chambre des Représentants, le Conseil a élaboré un avis spécial sur deux axes majeurs de la Moudawana, à savoir : la question de la filiation parentale et la problématique du mariage des mineurs ainsi que son impact sur la situation socio-économique des filles. Dans ce sens, le Conseil appelle à faire valoir le droit suprême de l’enfant. Pour ce faire, il est nécessaire de reconnaître, explicitement, dans le nouveau Code de la famille, l’ADN comme élément scientifique de preuve de paternité, auquel le juge doit faire recours pour prouver la filiation paternelle de l’enfant dans le cas où le père supposé ne le reconnaît pas, et ce, afin de garantir l’accès des enfants à tous leurs droits sans aucune distinction.

Les Inspirations Éco

Campagne agricole: le moral des agriculteurs est en berne

Le stress hydrique fait mal au secteur de l’agriculture. Les agriculteurs peinent non seulement à accéder à l’eau, mais vivent également très mal le fait d’être considérés comme les principaux facteurs de la pénurie d’eau au Maroc. “C’est une campagne difficile que nous vivons, car le moral des agriculteurs et des professionnels du secteur de l’agriculture est en berne. Nous avons des coupures d’eau partout”, a expliqué le président de la Confédération marocaine de l’agriculture et du développement rural (COMADER), Rachid Benali. “Aujourd’hui, on accuse les agriculteurs d’être les responsables du stress hydrique, mais on oublie que c’est grâce à ces agriculteurs que nous avons réussi à atteindre l’autosuffisance alimentaire et fait émerger un secteur agricole digne de ce nom dans notre pays”, a-t-il ajouté dans un entretien accordé au journal.

Les Inspirations Éco

Référentiel de l’immobilier: les notaires instaurent la transparence

C’est la croix et la bannière pour s’assurer de la valeur réelle d’un bien immobilier, en l’absence d’un référentiel de prix fiable et accessible. Souvent, pour se renseigner sur les prix, les intéressés se contentent de faire le tour du quartier et de demander à droite et à gauche le prix de vente. Aujourd’hui, la donne change avec le lancement d’un référentiel des prix de l’immobilier par le Conseil national de l’ordre des notaires du Maroc (CNONM), en collaboration avec une startup marocaine, Yakee, qui opère dans le secteur. «Le manque de visibilité de données sur les prix est criant sur le marché. Le citoyen est livré à lui-même, ce qui peut conduire à une surestimation ou une sous-estimation des valeurs immobilières, et dans les deux cas, des pertes sont engendrées. Sur un autre registre, le lancement de cette plateforme est un moyen pour contribuer aux politiques publiques à travers le droit à l’information et l’instauration d’un climat de transparence.

Le Matin

Sahara marocain : Paris envoie des signaux positifs

La France envisage-t-elle enfin de dissiper le flou entourant sa position au sujet du Sahara marocain ? Cette question a tout lieu d’être posée, compte tenu des déclarations récentes d’officiels français. Alors que d’autres capitales, dont Washington et Madrid, se sont prononcées sans ambiguïté pour la souveraineté du Maroc sur ses provinces méridionales, Paris continue de jouer les équilibristes sur ce dossier, que Rabat considère pourtant comme «le prisme» à travers lequel elle analyse son environnement international. Mais visiblement, les choses sont en train de bouger lentement dans le bon sens, compte tenu des propos de l’am- bassadeur de France à Rabat qui vient de déclarer qu’il serait «illusoire, irrespec- tueux et stupide» d’espérer engager un nouveau chapitre dans les relations entre les deux pays «sans clarifier cette question».

Le Matin

Bank Al-Maghrib au cœur d’un programme européen d’appui aux Banques centrales africaines

Le Système européen de Banques centrales et la Commission européenne viennent de lancer une initiative régionale visant à soutenir douze Banques centrales en Afrique, dont Bank Al- Maghrib. Financé par l’Union européenne, ce programme a pour objectif de renforcer les capacités de ces institutions à relever les principaux défis en matière de bonne gouvernance, de stabilité financière, de résilience et de coopération internationale, dans le but de favoriser les opportunités de croissance et de création d’emplois durables.

Le Matin

Appui à la certification des entreprises exportatrices : les opérateurs ont jusqu’au 29 février pour soumettre leurs candidatures

Les entreprises exportatrices ou ayant un potentiel à l’export ont jusqu’au 29 février pour soumettre leurs dossiers de candidatures afin de pouvoir bénéficier du Programme d’appui à la certification des exportateurs. Ce dispositif, dont l’exécution a été confié à l’Institut marocain de normalisation (Imanor), apporte suffisamment de garanties sur la qualité et la sécurité des produits qui en bénéficient ainsi que sur leur conformité par rapport aux normes et réglementations en vigueur dans les pays importateurs. Samir Addahre:

Le Matin

Les nouvelles adhésions marocaines au réseau mondial des villes apprenantes de l’UNESCO consacre « l’engagement ferme » du Royaume en faveur de l’éducation

L’adhésion récente d’Agadir, Fès et Essaouira au réseau mondial des villes apprenantes de l’UNESCO (GNLC) consacre « l’engagement ferme » du Maroc, conformément à la Haute Vision de SM le Roi Mohammed VI, en faveur de l’éducation, de l’apprentissage tout au long de la vie et du développement durable, a indiqué l’ambassadeur délégué permanent du Maroc auprès de l’UNESCO, Samir Addahre. Cette adhésion « renforce, également, la position du Royaume en tant qu’acteur clé dans le domaine de l’éducation au niveau international et régional », a ajouté Addahre dans une interview à la presse. Addahre a souligné que le comité d’experts internationaux chargé de l’évaluation des dossiers de candidatures des villes apprenantes a su apprécier, à juste titre, les efforts et les avancées réalisées par les villes marocaines adhérentes et l’engagement des autorités municipales de ces villes dans la mise en œuvre de la vision stratégique du Royaume.

L’Opinion

Le Maroc, une économie résiliente malgré un contexte mondial perturbé

En dépit du contexte mondial perturbé (inflation élevée, tensions géopolitiques, conditions climatiques difficiles et problèmes d’approvisionnement), l’économie marocaine a montré de la résilience, en affichant un taux de croissance de 2,7% en 2023 après un taux de 1,3% enregistré en 2022. C’est ce qui ressort du bulletin de conjoncture économique marocaine, fraîchement publié par M.S.IN. « Une croissance soutenue par une hausse de la valeur ajoutée agricole de 5%, sachant que hors agriculture, l’activité aurait évolué au même rythme (+2,5%), tirée principalement par les services non marchands », explique la société de Bourse. Dans le marché national, les ventes automobiles s’élèvent à 161.504 unités à fin décembre 2023, en légère hausse de 0,1% par rapport à fin décembre 2022.

L’Opinion

INDH: Caravanes médicales pluridisciplinaires au profit des élèves du milieu rural à Mohammedia

Des caravanes médicales pluridisciplinaires sont organisées, chaque samedi durant le mois de février courant, au profit des élèves du milieu rural relevant de la préfecture de Mohammedia, dans le cadre de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH). Initiées par le Comité préfectoral pour le développement humain (CPDH) à Mohammedia, en partenariat avec la Délégation provinciale de la Santé et l’association des Amis de l’hôpital provincial de Mohammedia et en coordination avec la Direction provinciale de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports de la préfecture de Mohammedia, ces caravanes ciblent environ 2000 enfants scolarisés aux niveaux du primaire et de la 1ère année collège.

Al Bayane

Bourita: L’accession de la Mauritanie à la présidence de l’UA, une consécration méritée d’un acteur de stabilité dans la région

L’accession de la Mauritanie à la présidence tournante de l’Union africaine (UA) est une consécration méritée, eu égard à son rôle d’acteur de stabilité dans la région, a affirmé le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita. « Il s’agit d’une consécration méritée eu égard au rôle de la Mauritanie, sous le leadership du Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, en tant qu’acteur de stabilité dans la région et son rôle positif concernant un ensemble des questions au niveau du continent africain », a déclaré Bourita au site d’information mauritanien « Sahara Media”, en marge du Sommet de l’Union africaine qui se tient à Addis-Abeba.

Libération

Un député allemand souligne ‘’la profondeur’’ des relations avec le Maroc, un partenaire « fiable et incontournable »

Le député allemand, Jurgen Hardt, a souligné, à Munich, ‘’la profondeur’’ des relations entre l’Allemagne et le Maroc, un partenaire « fiable et incontournable » au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. ‘’L’Allemagne et le Maroc sont liés par des relations historiques et profondes, qui ont connu une amélioration remarquable ces derniers temps’’, a indiqué Hardt, qui s’est entretenu avec la présidente de la commission des affaires étrangères, de la défense nationale, des affaires islamiques et des Marocains résidant à l’étranger à la Chambre des Représentants, Nadia Bouaida, en marge de la 60ème conférence de Munich sur la sécurité. Le député du Bundestag a également mis en avant ‘’la stabilité que connaît le Maroc à tous les niveaux’’.